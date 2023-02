Igokea m:tel je rekorder sa 10 osvojenih pehara Kupa BiH! Široki "zaleđen" u finalu! (FOTO)

Košarkaši Igokee m:tel po treći put uzastopno su osvojili Kup Bosne i Hercegovine i postali rekorderi sa 10 osvojenih pehara ovog takmičenja, koje nosi ime po legendarnom Mirzi Delibašiću.

"Igosi" su osvajači Kupa BiH i za sezonu 2022/23!

Izabranici Vladimira Jovanovića su u finalu u sarajevskoj "Skenderiji" deklasirali Široki sa 27 razlike!

IGOKEA - ŠIROKI 76:49 (21:16, 17:15, 21:11, 17:7)

Košarkaši iz Aleksandrovca su bolje ušli u finalnu utakmicu i poslije prvih pet minuta vodili sa šest razlike (8:2), ali je Široki na krilima Dešona Najta i Filipa Kraljevića uspio da održi lidera Premijer lige Bosne i Hercegovine rezultatski u igri.

Izabranici Vladimira Jovanovića su ipak na isteku prvog perioda imali solidnu prednost od osam poena, ali je Dominik Vujanović sa zvukom sirene pogodio trojku - 21:16.

Na startu druge dionice uslijedili su crni minuti za Aleksandrovčane, koji su prve poene iz igre postigli tek poslije 3.5 minuta kada je polaganjem poentirao Nikola Marić. Od tada su "igosi" pojačali odbranu i stekli sedam razlike (32:25), a nešto više od dva minuta prije odlaska na odmor i dvocifrenu prednost - 36:25.

Ipak na odmor se zahvaljujući sjajnom Najtu otišlo sa sedam razlike u korist aleksandrovačke ekipe (38:31).

Prvenstveno zahvaljujući ofanzivnom skoku, Igokea m:tel je napravila seriju do sredin treće četvrtine od 13:2 i stigla do najveće prednosti trojkom Koste Kondića od "plus 16" (50:34).

Pokušao je trener Širokobriježana Ivan Velić da minutom odmora "razdrma" svoje igrače, ali je potom dobio i tehničku grešku zbog protesta kod sudija.

Razlika je do četvrtog kvartala malo povećana, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću Aleksandrovčana sa "plus 17" (59:42).

Već na početku posljednjeg perioda Igokea m:tel se odlijepila i na "plus 25" (67:42) i postalo je jasno da će osvojiti treći uzastopni, a ukupno 10. jubilarni Kup BiH.

Do kraja je razlika još povećana na ogromnih 27 poena!

Najefikasniji kod aktuelnog prvaka BiH bili su Nikola Marić, Stefan Đorđević, Haris Delalić i Nikola Tanasković sa po 10 poena, Nenad Nerandžić je ubacio devet, a po pogodak manje zabilježili su kapiten Marko Jošilo, Kosta Kondić i Dragan Milosavljević. Kod hercegovačkog tima prednjačio je Dešon Najt sa 14 koševa.

Igokea u svojim vitrinama sada ima 10 osvojenih trofeja u Kupu BIH - 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, i 2023. godine, dok je Široki trofej podizao jednom manje, ali posljednji put 2014. godine.

Do ovogodišnjeg finala, Igokea m:tel je stigla tijesnom pobjedom nad banjalučkim Borcem (73:71), dok je ekipa sa "Pecare" u drugom polufinalu nadigrala domaćina, sarajevsku Bosnu (71:65).

Pred utakmicu protiv Borca, Aleksandrovčani su primili pehar za prošlosezonsku osvojenu titulu šampiona BiH nakon čak osam mjeseci i 14 dana.

SVI POBJEDNICI KUPA BiH

2022/2023. KK Igokea (Aleksandrovac)

2021/2022. KK Igokea (Aleksandrovac)

2020/2021. KK Igokea (Aleksandrovac)

2019/2020. KK Spars Realway (Sarajevo)

2018/2019. KK Igokea (Aleksandrovac)

2017/2018. KK Igokea (Aleksandrovac)

2016/2017. KK Igokea (Aleksandrovac)

2015/2016. KK Igokea (Aleksandrovac)

2014/2015. KK Igokea (Aleksandrovac)

2013/2014. HKK Široki (Široki Brijeg)

2012/2013. KK Igokea (Aleksandrovac)

2011/2012. HKK Široki (Široki Brijeg)

2010/2011. HKK Široki (Široki Brijeg)

2009/2010. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2008/2009. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2007/2008. HKK Široki (Široki Brijeg)

2006/2007. KK Igokea Partizan (Aleksandrovac)

2005/2006. HKK Široki (Široki Brijeg)

2004/2005. KK Bosna ASA (Sarajevo)

2003/2004. HKK Široki (Široki Brijeg)

2002/2003. HKK Široki (Široki Brijeg)

2001/2002. HKK Široki (Široki Brijeg)

2000/2001. KK Sloboda Dita (Tuzla)

1999/2000. KK Borac Nektar (Banjaluka)

