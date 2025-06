Amputirali mu dio podlaktice, 17 puta operisali: Zaboravljeni Kubica pobijedio jednom rukom na 24 časa Le Mana

Slavni Poljak Robert Kubica pobijedio na najstarijoj trci sportskih automobila i izdržljivosti na svijetu

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nekadašnji vozač Formule 1, Poljak Robert Kubica (40), pobijedio je na kultnoj automobilskoj trci 24 sata Le Mana, vozeći u ekipi Amata Ferarija. Svojevremeno jedan od najboljih vozača F1 na svijetu, rival Luisa Hamiltona sa početka karijere, ostvario je jedan od najvećih uspjeha i podsjetio navijače na svoje umijeće u najstarijoj automobilskoj trci na svijetu.

Kubica je svojevremeno pobjeđivao u Formuli 1, a karijeru i život promijenila mu je teška nesreća 2011. godine, kada je doživio udes vozeći na jednom reliju u Italiji. Tom prilikom je gotovo smrskao lakat, prijetila mu je i amputacija kompletne desne ruke, a poslije višečasovne operacije i amputacije dijela podlaktice, ljekari su učinili da mu ruka bude optimalno pokretljiva, mada ne i previše od koristi tokom vožnje.

Imao je samo 26 godina kada je izletio sa staze i udario u zid obližnje crkve za volanom automobila "Škoda Fabija". Dio ograde tom prilikom je probio automobil i umalo mu otkinuo desnu ruku.

U godinama koje su uslijedile Poljak je vozio relije, a 2019. godine vratio se u Formulu 1 i postao vozač Vilijamsa zajedno sa Džordžom Raselom. Osvojio je te sezone jedan poen, a potom je dvije godine kasnije vozio dvije trke za Alfa Romeo i tu je bio kraj njegove F1 avanture, ali ne i njegove karijere u automobilizmu.

300.000 gledalaca vidjelo kako piše istoriju

"Bila su ovo duga 24 sata, ali za uživanje - hvala vam, hvala svima", rekao je on u nedjelju preko timske radio-veze saradnicima nakon trke na sjeveroistoku Francuske. Koliko je to popularan događaj pokazuje i činjenica da je trku uživo pratilo 300.000 gledalaca.

Trka "24 časa Le Mana" vratila je ogromnu popularnost prethodnih godina i djeluje da će tek uspjeti u tome, jer su se posljednjih godina vratili proizvođači poput Ferarija, Pežoa, Alpine, Kadilaka, Poršea, Aston Martina, BMW-a... Sljedeće godine pojaviće se i Hjundai, a od 2027. učestvovaće i Ford i Meklaren.

Kubica je ostao apsolutni heroj, ostvarivši jednu od svojih najvećih pobjeda i podsjetivši sve na to kakav je majstor za volanom, koga su povrede i niz operacija spriječile da 2012. postane vozač Ferarija zajedno sa Fernandom Alonsom.

Praktično koristi samo jednu ruku

Poslije niza operativnih zahvata, njegova desna ruka je samo djelimično pokretljiva i funkcionalna. Iako može da njom drži volan, ne može da uradi mnogo više od toga. Zato su mu u Formuli 1 omogućili da mijenja brzine lijevom rukom, jer nije u stanju da koristi prste na desnoj.

U takvom stanju, on je u suštini jednom rukom vozio u Formuli 1 i niko nije bio iznenađen što nije uspio da ostvari velike uspjehe, kakav je napravio na trci "24 časa Le Man", na kojoj je vozio 166 od 387 krugova u svom automobilu, u kojem su se smjenjivala trojica vozača.

"Nije tačno da vozim samo jednom rukom"

Poljak je izričito odbacivao tvrdnje da vozi samo jednom rukom, iako praktično koristi samo jednu.

"Neki kažu da vozim jednom rukom, a ne radim to. Nemoguće je to raditi u Formuli 1. Imam određena ograničenja, pa moje tijelo koristi određene 'kompenzacije', što nije protiv pravila. Ljudska smo biće i naš mozak radi tako da nam pomogne da prevaziđemo hendikepe. To je normalan dan u životu i prevazilazim to", kazao je on, ne želeći da ga iko posmatra kao na vozača sa hendikepom, već kao šampiona, što je pokazao da apsolutno jeste i ovog vikenda, u Francuskoj.