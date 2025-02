Bajić neće u Vojvodinu: "Prija poziv kluba, međutim nisam mogao prihvatiti ponudu"

Dragan Bajić nije prihvatio ponudu Vojvodine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dragan Bajić prije dvije sedmice napustio je Sutjesku iz Nikšića, a već je dobio ponudu novog kluba. On je u razgovoru za portal „košarka24.ba“ potvrdio da ponuda postoji, ali i da je istu odbio.

“Moram da istaknem da prija poziv kluba kao što je Vojvodina, a posebno razgovor sa košarkaškom veličinom kao što je Željko Rebrača. Ako bih birao kao trener neki klub to bi sigurno bila Vojvodina. Kvalitet tima, ambicije kluba i sve ostalo što prati jednu košarkašku sredinu. Međutim postoje objektivni razlozi zbog kojih nisam mogao da prihvatim ponudu. Želim Vojvodini puno sreće i da ostvare sve ciljeve koje su postavili pred sobom”, poručio je Bajić.

Dragan Bajić vodio je Igokeu 2008. godine, potom je glavni trener tima bio od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. i u posljednjem mandatu od 2019. do 2023. godine.

Sa Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, a osvojio je i šest trofeja u Kupu BiH.

U karijeri je vodio još bugarsko Černo More s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, te Sutjesku, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije – od aprila 2021. do jula 2022. godine.