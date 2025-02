Vojvodina želi Dragana Bajića!

Nekadašnji trener Igokee na meti Novosađana.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dragan Bajić prije dvije sedmice napustio je Sutjesku iz Nikšića, ali bi se vrlo brzo mogao da vrati na parket.

Nekadašnjeg trenera Igokee želi novosadska Vojvodina, koja ima ambicije da ove sezone izbori plasman u ABA plisu, objavio je portal "kosarka24.ba". Kako se navodi novosadski klub već je kontaktirao Bajića i otpočeo pregovore.

Dragan Bajić vodio je Igokeu 2008. godine, potom je glavni trener tima bio od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. i u posljednjem mandatu od 2019. do 2023. godine.

Sa Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, a osvojio je i šest trofeja u Kupu BiH.

U karijeri je vodio još bugarsko Černo More s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, te Sutjesku, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije – od aprila 2021. do jula 2022. godine.