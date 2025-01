Dragan Bajić napustio Sutjesku!

Nekadašnji trener Igokee m:tel nije više trener Nikšićana.

Nikšićka Sutjeska okončala je ove srijede saradnju sa dosadašnjim trenerom Draganom Bajićem.

Kako je istaknuto na sajtu Nikšićana, Bajić je napustio crnogorski klub iz privatnih razloga.

"Dok je vodio ekipu Dragan Bajić je pokazao da je pravi profesionalac, a klub mu želi puno sreće i uspjeha u daljoj karijeri", rečeno je iz kluba, uz napomenu da će do kraja sezone ekipu voditi Boško Bošković, koji je godinama radio u stručnom štabu Sutjeske, a trenutno je u trenerskom timu košarkaške reprezentacije Crne Gore.

Bajić je u nekoliko navrata bio trener Igokee, a prvi put je na kormilu ovog kluba 2008. godine. Potom je glavni trener tima bio od 2011. do 2013. godine, zatim i od 2015. do 2018. i, u posljednjem mandatu, od 2019. do 2023. godine. Sa Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, osvojivši istovremeno i šest trofeja u Kupu BiH.

Predvođena Bajićem, Igokea je u sezoni 2012/2013 osvojila prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige.

Bajić je dva puta proglašen za najboljeg trenera ABA lige – 2013. i 2021. godine. Takođe, vodio je i bugarsku ekipu Černo More s kojom je osvojio Kup Bugarske 2015. godine. Bio je, jedno vrijeme, i selektor Sjeverne Makedonije - od aprila 2021. do jula 2022. godine.

