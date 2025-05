Posušje odlučuje o tituli u PL BiH, Maksimović poručio: Ako iznenadimo Zrinjski, pomoći ćemo sebi!

Trener Posušja se obratio medijima pred dolazak Zrinjskog.

Fudbaleri Posušja odmjeriće u posljednja tri premijerligaška kola snage sa timovima koji se nalaze na prve tri pozicije.

Prvo će u subotu (18.30) dočekati Zrinjski, a potom do kraja sezone gostovati Borcu i biti domaćini Sarajevu, pa su se tako izabranici Marka Maksimovića našli i u situaciju da odlučuju i o prvaku BiH za ovu sezonu.

Zrinjski na liderskoj poziciji ima bod više od Borca, pa su sve oči javnosti uprte kako prema sutrašnjem duelu, tako i onom nedjeljnom u Bijeljini, gdje se sastaju Radnik i Borac (15.15).

"Iskoristio bih priliku, prije svega, da Sarajevu čestitam osvajanje Kupa i da im poželim sreću u Evropi. Što se tiče sutrašnje utakmice, svi znamo kakav je period iza nas. Bitno je, prije svega, naglasiti da smo cilj koji je postavljen konkretno pred mene ostvarili. Matematički nije jer tri kola prije kraja imamo tri boda više od Igmana, cilj je bio da se što prije osigura ta pozicija devet koja u najmanju ruku donosi baraž dva kluba iz FBiH. Sa te strane, svima bih uputio čestitke na tom poslu koji istina još nije završen, ali ako pogledamo raspored koji imamo i mi i Igman, bila bi velika senzacija da u naredna tri kola Igman ostvari sve tri pobjede, a da mi u svakoj utakmici izgubimo. Nije realno ni jedno ni drugo, da budemo objektivni do kraja", rekao je Maksimović na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Mislim da su igrači apsolutno zaslužili ovaj momenat, da imaju tri utakmice protiv tri prvoplasirane ekipe, da pokažu šta mogu u jednoj rasterećenosti. Sad apsolutno nemamo više nikakav pritisak, ali imamo obavezu da se borimo i da pokušavamo da ostvarimo rezultat protiv apsolutnih favorita. Vidimo i neke stvari koje se dešavaju u posljednje vrijeme oko našeg fudbala. Mnogo polemike se diže oko raznih stvari, ja neću ulaziti u to, svi znate o čemu pričam."

Podsjetio je Maksimović na odličnu formu sutrašnjeg rivala u posljednje vrijeme.

"Dali su pet golova Željezničaru, četiri gola Slogi, pet golova Radniku i ako gledamo sa te strane, u naletu su. Sa druge strane, ja lično imam veliki razlog za optimizam zbog forme većeg dijela ekipe. Imamo isto tako problema, Bekavac je van stroja i on nam je jedini pravi lijevi bočni igrač. Međutim, svi igrači koji su krpili rupe kad neko nedostaje, prije svega Stapić, apsolutno su odgovorili na zahtjeve. Očekujem sutra jedan dobar derbi, očekujem da mi budemo rastrčani i rasterećeni i da kao takvi pokušamo da pomrsimo račune Zrinjskom."

Stadion "Mokri Dolac" će, prema prognozama, biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

"Znam da Posušje ima svoju publiku, znam da svi ljudi ovdje vole klub i sigurno će stadion biti pola-pola. Očekujem jedan spektakl. Od naše publike očekujem da nagradi momke za sve što su uradili. Sa pravom su govorili i da nije dobro. Kad ste 12 utakmica bez pobjede, moraš biti spreman na kritiku. Ekipa je izašla iz toga, u najtežim momentima smo dobro prošli u bodovnom smislu. Da je bilo teško, jeste, i protiv Slobode, i protiv Igmana, i GOŠK-a. Sve su ekipe protiv nas igrale maksimalno i zato sada pozivam publike da dođe, da uživa prije svega u jednoj predstavi, a od momaka očekujem da pokažu šta mogu i da smo prevazišli jedan težak period. Ko se nije bavio fudbalom, to ne može da razumije. Kad moraš stalno da igraš da pobijediš da bi bio 'živ', a ne da bi nešto osigurao... Nije to nimalo lako. Mislim da će to publika prepoznati, da će doći sutra. Znam da dolazi dosta ljudi, dosta klubova da gledaju ovu utakmicu, od Turske, Poljske, Hrvatske, tako da očekujem jedan spektakl i da bh. liga pokaže da može ekipa koja se bori za opstanak da igra protiv favorita na domaćem terenu."

Zna, ističe, kako se u ovom trenutku osjećaju trener Mostaraca Mario Ivanković i njegovi izabranici.

"Imao sam tu situaciju, da svaku utakmicu moraš da pobijediš da bi osvojio titulu. Znam da nas respektuju, ne mogu reći da nas se boje jer bi bilo neozbiljno, ali ne može nikome da bude svejedno kada dođe da igra u Posušje. Imamo mi itekako kvaliteta i iskustva, počev od Bobana, Kobiljara, Erika, svih tih mladih igrača... Ne može Zrinjskom biti svejedno kada ide u Posušje. Očekujem od ekipe da se postavi kao da nama treba pobjeda, bez ikakvog vida kalkulacije. Utakmica može da se otvori pozitivno i za nas i za Zrinjski. Mene zanima da mi radimo 90 minuta ono što možemo, da ponavljamo neke stvari koje smo radili u svim prethodnim utakmicama. Isto tako, pokazali smo i neke slabosti za koje vjerujem da su više bile vezane za psihološki pritisak nego za sam kvalitet", rekao je Maksimović, dodavši:

"Apsolutno nemamo šta da izgubimo, već samo da dobijemo, i ako uspijemo sutra da iznenadimo Zrinjskog, samim tim ćemo pomoći prije svega jer bismo onda opstali direktno u ligi i to bi onda bila jedna velika senzacija. Žao mi je što se u bh. fudbalu ne priča više o igračima i taktikama jer ova liga to zaslužuje. Međutim, sami sebi sječemo glave i pričamo o nekim stvarima koje nisu fudbalske. Bavimo se nekim glupostima od tri-četiri dana."

Na kraju obraćanja, Maksimović se dotakao i situacije oko pomjeranja termina utakmica u Posušju i Bijeljini.

"Evo jedna molba, bar da znamo, kad završimo sa Zrinjskim, kad igramo iduće kolo. Imate trening u srijedu, a ne znate da li igrate u petka ili subotu. Nije vam svejedno kakav ćete treing imati. Ako je utakmica u petak, vi ne možete da date kondicioni trening. Ako je u subotu, možete. Vi čekate, zovete ljude iz kluba kad se igra, da znate šta ćete raditi na treningu."

PREMIJER LIGA BiH – 31. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Sloboda (13.30)

Igman – GOŠK (16.00)

Posušje – Zrinjski (18.30)

Nedjelja:

Radnik – Borac (15.15)

Velež – Sarajevo (17.00)

Široki Brijeg – Željezničar (19.45)







