Nikola Jokić će naredne sezone da dobije od Denvera ugovor vrijedan čak 359,5 miliona dolara što je najveći ugovor ikada u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić dobija najveći ugovor u istoriji NBA lige. Postoji jasan razlog zbog kog je odlučio da ne stavi paraf na produžetak saradnje ove godine, već da čeka sljedeću. Razlika je u desetinama miliona dolara i čeka ga 359,5 miliona dolara.

Novinar Bobi Marks koji je specijalista za finansije u NBA ligi je potvrdio da se Jokiću naredne godine pruža šansa da potpiše najveći ugovor ikada od skoro 360 miliona dolara, zvuči nestvarno, ali je tako.

Vidi opis Nikola Jokić dobija najveći ugovor u istoriji NBA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ukoliko potpiše ugovor, to znači da će samo od ugovora i terena zaraditi 724 miliona dolara. Ne računajući reklame, sponzore i sve što dolazi sa tim.

Koliko je Jokić do sada zaradio? Nikola je do sada od Denvera inkasirao 304.984,295 dolara. U to ne ulazi ugovor od 59 miliona koji važi za sljedeću sezonu (2026/27), kao ni 62.841,702 dolara koje prima za sezonu 2027/28 za koju ima igračku opciju. Dakle, tada bi se on pitao da li želi produžetak saradnje ili ne.

Šta je Jokić rekao o novom ugovoru?

Pogledajte 01:21 Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Poslije pobjede protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu je jedno od pitanja za Jokića bilo baš oko novog ugovora. Tada je stavio dodatni pritisak na upravu kluba.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru zauvijek. Vjerovatno ću potpisati sljedeće godine. Zbog toga je, striktno biznis. Moja želja je da do kraja života igram u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće", rekao je Jokić.

Šta se dešava u Denveru?

Vidi opis Nikola Jokić dobija najveći ugovor u istoriji NBA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Odluka Jokića da ne potpiše ugovor sada je stavila i dodatni pritisak na čelnike kluba. Prosto, želi da im stavi do znanja da moraju da budu aktivniji i da naprave dovoljno dobar tim koji može da se bori za titulu u NBA ligi.

Produžili su ugovor sa Spenserom Džounsom (dvije godine, 12 miliona dolara) i sada se čeka konačna odluka oko Pejtona Votsona. On navodno traži najmanje 23 miliona dolara po sezoni, dok je ponuda Nagetsa između 16 i 18 miliona. Razlika nije mala, drugi timovi su zainteresovani i čekaju šansu. Ako se dogovore sa njim, jasno je da bi zbog poreza na luksuz morali da trejduju nekog od nosilaca igre - Džamala Mareja, Erona Gordona ili Kema Džonsona...

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Pogledajte 01:21 Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)