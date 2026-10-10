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Dario Đerđa nakon trijumfa Bosne u Podgorici: "Iskustvo i Pi Džej Pajps presudili u meču punom uspona i padova"

Dario Đerđa nakon trijumfa Bosne u Podgorici: "Iskustvo i Pi Džej Pajps presudili u meču punom uspona i padova"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trener Bosne Dario Đerđa osvrnuo se na pobjedu protiv Studentskog centra (90:100), istakavši da je utakmica imala dinamičan tok, ali da su iskustvo i ključni doprinosi u drugom poluvremenu presudili u korist njegove ekipe.

Bosna pobijedila SC Derbi izjava Dario Đerđa Izvor: ABA liga/SC Derby/Filip Roganović

Prema riječima šefa stručnog štaba sarajevskog tima, Bosna je odlično otvorila susret, ali je nedostatak u visokoj liniji stvorio dodatne izazove tokom utakmice.

“Utakmica je bila gore-dolje, u valovima. Bili smo odlični i dominirali u prvoj četvrtini, a i drugu smo otvorili korektno. Ipak, nedostatak dva visoka igrača nam mnogo znači. Rekao sam svojim momcima da SC Derbi sigurno neće odustati. Mladi su, željni borbe, pokušavaju da igraju u kontinuitetu i ostanu u utakmici. Koliko god da vodite, nikada niste sigurni da je utakmica završena”, izjavio je Đerđa.

Šef struke “studenata” je posebno naglasio ulogu Pi Džej Pajpsa, koji je uprkos privatnim problemima i neizvjesnom nastupu odigrao presudnu ulogu u nastavku meča.

“Presudilo je naše iskustvo, kao i to što smo u drugom poluvremenu dobili Pajpsa, koji nije ni trebalo da bude ovdje s obzirom na privatnu situaciju koju ima. Mogu mu biti zahvalan na onome što je pružio u drugom poluvremenu. Za nas je ovo veoma bitna pobjeda, kako bismo dobili određenu stabilnost i mirnoću”.

(MONDO)

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Tagovi

KK Bosna ABA liga Dario Đerđa

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