Novi gostujući trijumf Bosne: "Studenti" na američki pogon do 2/2 u ABA ligi

Nakon Spartaka, Sarajlije porazile i SC Derbi u regionalnoj ligi.

Izvor: ABA league j.t.d/SC Derby

Sjajnu uvertiru pred dolazak Partizana u Sarajevo napravili su košarkaši Bosne, koji su u ABA ligi vezali dva gostujuća trijumfa. Trebalo je da "studenti" čak tri uvodna meča odigraju kao gosti, ali je prvo kolo prolongirano, pa je duel sa Zadrom u Hrvatskoj "preskočen".

Prije sedam dana Bosna je bila sigurna u Subotici (95:79), a tim Darija Đerđe ništa lošiji nije bio ni večeras u Podgorici, gdje je savladan domaći SC Derbi 100:91.

SC DERBI - BOSNA 91:100 (20:34, 24:21, 25:20, 22:25)

Već u prvom četvrtini gosti su pokazali nadmoć i uvodnih deset minuta igre riješili u svoju korist rezultatom 34:20. Drugi kvartal pripao je SC Derbiju 24:21, pa je Bosna na poluvrijeme otišla s 11 poena prednosti - 44:55.

Nezaustavljivi u prve dvije četvrtine bili su Bosnini Amerikanci Redžinald Džordan Peri i Deandres Golston koji su od 55 poena sarajevskog tima ubacili čak 41 - Peri 24, a Golston 17.

Izvor: ABA league j.t.d/SC Derby

Crnogorski predstavnik uspio je u finišu treće četvrtine da se približi na samo koš zaostatka (67:69), ali su košarkaši Bosne ovaj napad odbili, te su na kraju trećeg kvartala imali šest poena prednosti (69:75).

Dodatno su gosti "dodali gas", pa su 33. minutu ponovo stekli dvocifrenu prednost i za SC Derbi više povratka nije bilo.

Nisu u finišu pretjerano efikasni bili Peri i Golston, ali im se košgeterski priključio još jedan Amerikanac. Šon O'Nil Pajps Džunior takođe je stigao do dvocifrenog učinka (19 poena). Peri je bio prve ime susreta i meč je završio sa 28, a Golston je ubacio 26 poena. Uskoković sa 23 poena predvodio je SC Derbi, Jordano je dodao 17, a Pavićević 15 poena.

Bosna će, dakle, u četvrtom kolu igrati protiv Partizana, konačno pred svojom publikom. Ovaj susret zakazan je za 18. oktobar.