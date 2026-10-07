Juniori sarajevske Bosne dobili pozivnicu za Evroligu

Pretkvalifikacioni turnir u Rijeci na rasporedu je od 23. do 25. oktobra, a samo pobjednik će ostvariti plasman na završni kvalifikacioni turnir u Beogradu.

Izvor: Promo/KK Bosna

Juniori KK Bosna iz Sarajeva nastupiće na pretkvalifikacionom turniru Evrolige u Rijeci, gdje će pokušati da osiguraju plasman na završni kvalifikacioni turnir u Beogradu.

"Naši momci će igrati u grupi sa domaćinom Kvarner CEBA Akademiji, Splitom iz Hrvatske, FMP-om iz Srbije, Tofaš Bursom iz Turske, španskim klubovima Pablo Laso Akademi te Zentro Basket Madrid kao i tim adidas Select Program. Pretkvalifikacioni turnir u Rijeci je na rasporedu od 23. do 25. oktobra ove godine", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Samo pobjednik će ostvariti plasman na završni turnir kvalifikacija koji je na rasporedu od 2. do 4. aprila 2027. godine u Beogradu. Tamo će igrati Crvena zvezda, Mega Super, Partizan te italijanski Trento, izraelski Hapoel Tel Aviv, ASVEL iz Francuske te NextGen Team Beograd.

Pobjednik završnog turnira u Beogradu će se plasirati na završni adidas NextGen turnir Evrolige zajedno sa tri preostala pobjednika završnih turnira gdje su domaćini Pariz, Bolonja i Minhen.

Pomenutim ekipama će se pridružiti četiri ekipe sa specijalnim pozivnicama koje će se tako boriti za titulu prvaka Evrope u juniorskoj konkurenciji na završnom Fajnal foru čiji domaćin još nije određen.