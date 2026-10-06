Novi tijesan poraz Bosne u Evrokupu: Čedi Osman u završnici osigurao pobjedu PAOK-a

Košarkaši Bosne pretrpjeli su i drugi tjesan poraz u Evrokupu.

Izvor: X/dodekabasket

Nakon dramatičnog poraza od Litkabelisa na otvaranju sezone trojkom Ognjena Jaramaza u posljednjoj sekundi (75:72), "studenti" su u utorak uveče u prepunoj Zetri poraženi identičnim rezultatom od jednog od glavnih favorita takmičenja, ekipe grčkog PAOK-a - 72:75 (18:22, 17:18, 26:19, 11:16).

Gosti iz Soluna bolje su otvorili susret i na poluvrijeme otišli sa prednošću 40:35. Izabranici Darija Đerđe u trećoj dionici pokazali su izuzetnu energiju i borbenost, poneseni sjajnom atmosferom i zakucavanjima Popovića. Domaći su u 24. minutu trojkom Talića došli do prvog vođstva (48:47), a u posljednjih deset minuta ušli s prednošću 61:59.

U samom finišu viđen je pravi triler. Ključne poene za goste u završnici postigao je turski reprezentativac i bivši NBA igrač Čedi Osman, koji je mirnom rukom sa linije slobodnih bacanja održavao prednost PAOK-a i utakmicu završio kao najefikasniji pojedinac meča sa 17 poena.

Bosna je imala šansu na 16 sekundi do kraja kada je Pajps ukrao loptu i iznuđivao slobodna bacanja pri rezultatu 71:73, ali je pogodio samo jedno. Nakon što je Tajri na drugoj strani bio precizan sa linije penala za 72:75, Sarajlije su imali posljednji napad za produžetak, ali Pajps i Talić nisu uspjeli pogoditi šuteve za tri poena.

KK Bosna: Pajps Jr 16, Peri 12, Atić 11, Braun 10, Popović 10, Talić 6, Golston 4, Vrabac 3.

PAOK: Osman 17, Tajri 14, Foster 11, Hadžins 10, Mur 8, Aleksander 6, Grej 5, Kalates 4.

(MONDO)