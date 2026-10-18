Partizanu igra nerava u Sarajevu: Bosna se vratila, ali nije imala snage za preokret

Košarkaši Partizana ostaju neporaženi u ABA ligi.

Izvor: KK Bosna

Košarkaši Partizana ostaju neporaženi u ABA ligi poslije četiri kola, pošto su na gostovanju u Sarajevu pobijedili Bosnu sa 89:84.

Imali su izabranici Đoana Penjaroje dosta uspona i padova na današnjem meču, igrali su haotičnu košarku, ali su u posljednjoj četvrtini uspjeli da stignu do +18, a ni poslije niza loših odluka i faulova nisu uspjeli da prokockaju toliku prednost.

Nije odustajala Bosna, propisno su zakuvali na tri minuta do kraja, ali nije bilo dovoljno vremena za domaće... Mnogo bolje su izabranici Darija Đerđe ušli u meč i napravili seriju 8:0. Uslijedio je odgovor crno-bijelih, prije svih preko Vildoze i Pajola, pa su već na isteku prve deonice imali povoljan rezultat 20:24.

Gledali smo haotičnu drugu ionicu, domaći igrači uspijevaju da zakuvaju u finišu i na kratko preokrenu, ali su minimalno vođstvo na poluvremenu imali crno-bijeli poslije trojke Lamara Stivensa.

Vratili su se košarkaši Partizana u boljem raspoloženju sa poluvremena, ali nikako nisu uspijevali da prelome meč. Impuls im je dala trojka Alesandra Pajole preko cijelog terena koja im je donijela +10 pred konačni obračun.

Sa tri brze trojke otišli su gosti na +19, kada su pogodili Tompson, Vildoza i Tanasković, koji je odigrao najbolji meč u crno-bijelom dresu od povratka i završio kao drugi najefikasniji u oba tima.

Karlik na ovom meču nije forsirao, ali je njegovih nekoliko poteza u finišu bilo ključno da se sačuva prednost i spriječi preokret. U posljednjoj dionici je bilo dosta faulova, isprekidane igre, čudnih sudijskih odluka, ali Partizan uspijeva da sačuva pribranost i na kraju slavu u igri nerava.

Tanasković je kod Partizana bio najbolji sa 18 poena i sedam skokova, Vidoza je dodao 15, a Hejs 11. Kod Bosne je bio nabolji Peri sa 21 poenom i 12 skokova, a Golston i Talić su dali po 13.

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