Drama u Rumuniji zbog Uroša Plavšića: London Lajonsi pobijedili Kluž u Evrokupu poslije haosa

Uroš Plavšić postigao je 14 poena, ali je Kluž poražen od London Lajonsa u Evrokupu rezultatom 89:72, uz incident koji je doveo do isključenja trenera.

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Nekadašnji centar Crvene zvezde Uroš Plavšić postigao je 14 poena, ali je njegov tim poražen od britanskog predstavnika u Evrokupu. Susret je obilježio i incident u trećoj četvrtini, poslije kojeg je trener domaćih Mihai Silvašan isključen.

Košarkaši London Lajonsa savladali su Kluž u Rumuniji i stigli do druge pobjede u Evrokupu ove sezone. Britanski tim slavilo je rezultatom 89:72, a duel je, pored ubjedljivog izdanja gostiju u drugom poluvremenu, obilježila i burna scena na parketu, koja je dovela do isključenja trenera domaće ekipe.

U dresu Kluža nastupio je Uroš Plavšić koji je pružio dobru partiju uprkos porazu svog tima. Meč je završio sa 14 poena i osam skokova, čime je bio među najzapaženijim igračima rumunskog sastava. Isti broj poena postigao je i Malkolm Hil, kao i Džavonste Smart, još jedan bivši igrač Zvezde. London Lajnose je predvodio Tomas Kenedi sa 16 poena, dok je Džoel Skot imao 15, a Kinan Evans 12.

Na pauzu se otišlo pri rezultatu 40:37 za goste, ali je treća četvrtina donijela prelomni trenutak. London je napravio seriju 16:2 i stekao dvocifrenu prednost, koju je sačuvao do kraja susreta. Kluž je u završnici trećeg perioda uspio da smanji zaostatak na 62:55, ali nije imao snage za potpuni povratak u meč.

Ipak, rezultat nije bio jedina tema večeri u Rumuniji. U trećoj četvrtini dogodila se situacija koja je izazvala burnu reakciju domaćih. Plavšić je krenuo na prodor, a u reketu je zaustavljen udarcem u lice. Sudije nisu dosudile faul, nakon čega su Lajonsi krenuli u kontranapad. Akcija gostiju prekinuta je na polovini terena kad je Džavonte Smart uzvratio istom mjerom i udario Kinana Evansa u lice. Sudije su dosudile nesportski faul, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo Mihaja Silvašana. Trener Kluža burno je reagovao na odluku, raspravljao se sa sudijama i krenuo ka protivničkim igračima.

Igrači i arbitri pokušavali su da smire situaciju, ali je Silvašan na kraju isključen. Stručnjak koji predvodi Kluž je potom nastavio da prati iz prostora iza paravana u dvorani.

London Lajnosi su tako u Rumuniji odnijeli pobjedu rezultatom 89:72, dok je Kluž propustio priliku da ostane u samom vrhu grupe B. Iako ima isti skor kao tim iz Londona, Kluž je trenutno šesti na tabeli, dok su Lajonsi drugi, odmah iza Venecije.

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