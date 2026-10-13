Jaramaz i Čanak gaze u Evrokupu: Trinkijerijev PAOK im nije mogao ništa

Ognjen Jaramaz je nastavio sa sjajnim partijama, a Nenad Čanak je bio bolji od Andree Trinkijerija u trećem kolu Evrokupa.

Izvor: Roberto Bettacchi / Zuma Press / Profimedia

Nastavili su Ognjen Jaramaz i Nenad Čanak sa pobjedama pa su savladali i moćni PAOK Andree Trinkijerija u Evrokupu. Na kraju je bilo 95:86.

Lijetkabelis je sa 23 poena predvodio Šumaher, ali je Ognjen Jaramaz bio bitniji u pobjedi sa 18 poena i po četiri skoka i asistencije. Poen manje imao je Kenedi, Valinskas je dao 14, dok je Miloš Ilić meč završio sa pet poena i četiri skoka. U poraženom timu Foster je imao 21, Džedi Osman 17, Tajri 15 poena, a doskorašnji plej Partizana Nik Kalates je imao 13 poena, osam asistencija i šest skokova.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Bahčešehir trenera Saše Đorđevića savladao je Manresu u Istanbulu 100:88, a najbolji u redovima svog tima bio je Rid sa 22 poena. Dodao je i Malahi Flin 16 poena, Kavanag i Ponitka su imali po 12, dok je Aleksa Avramović dao sedam poena uz po tri skoka i asistencije. Luka Mitrović je imao tri poena uz četiri skoka. Kod Manrese Alen je dao 21 poen, imao je 13 Oriola, a po 11 Benitez i Kolenda.

U posljednjem meču u ovom terminu Neptunas i Burg igrali su do posljednjeg momenta, ali su Litvanci na kraju uspjeli da prelome. Pobijedili su 93:89, a do pobjede su ih vodili Franke i Fridriksons sa po 25 poena, dok je Drel imao 18. Kod Burga Mulare je dao 17, Džordan 16, Nelson 14, a Vudberi 13.