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"Srpski" Bahčešehir melje u Evrokupu: Bivši igrači Partizana izdominirali

"Srpski" Bahčešehir melje u Evrokupu: Bivši igrači Partizana izdominirali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tim Aleksandra Đorđevića razbio je Balkan u Botevgradu.

Bahčešehir razbio Balkan u Botevgradu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Bahčešehira zabilježili su ubjedljivu pobjedu u 2. kolu Evrokupa, pošto su slavili protiv ekipe Balkan rezultatom 101:60. Ovo je drugi trijumf izabranika Aleksandra Saše Đorđevića u drugom po rangu evropskom takmičenju, nakon što su na premijeri slavili protiv Rome.

Turski tim je već poslije prvih deset minuta košarke imao dvocifrenu prednost, dok je na poluvremenu bilo ogromnih +32, a tim iz Botevgrada postigao samo 21 poen do velikog odmora.

Nezaustavljivi su bili gostujući košarkaši, prednost je tokom treće dionice porasla na maksimalnih 43, a u posljednjoj na nevjerovatnih 46.

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović je ponovo prednjačio i meč završio kao najefikasniji sa 15 poena, ispratio ga je još jedan nekadašnji igrač Partizana Ajzea Majk sa 14, a Bahčešehir je imao još četvoricu dvocifrenih igrača.

U poraženom timu Toškov je bio najbolji sa 11 poena, sljedeći najefikasniji je bio Sotirov sa 10. Bahčešehir se nalazi u grupi D gdje su još Manresa, Ulm, Roma, Lijetkabelis, Balkan Botevgrad i Bosna.

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Bahčešehir Evrokup

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