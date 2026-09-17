"To je vatra koja i dalje bukti": Sale Đorđević se vratio i spreman je da sve da košarci

Nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević ima velike planove i ambicije sa Bahčešehirom.

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije Aleksandar Đorđević ima velike ambicije sa Bahčešehirom, s kojim će pokušati da preko Evrokupa obezbijedi kartu za elitu. Srpski stručnjak je napravio popriličnu pauzu poslije angažmana u Kini, ali je osjetio trenutak i spreman je da se vrati sa istim žarom i motivom.

Đorđević je učio posao od nekih od najboljih evropskih trenera, ali ima sopstvenu filozofiju koju će pokušati da implementira u turskom klubu. Kod bavljenja trenerskim poslom mu je najbitnije da vjeruje u ono što radi i da mu košarka ne predstavlja teret već uživanje.

"Ponekad morate da zamislite sebe negdje. A način na koji su mi se vlasnici i ljudi iz organizacije obratili baš me je snažno pogodio. Vidio sam sebe i svoje saradnike u ovom klubu, kako pokušavamo da ga učinimo boljim, naravno kada je riječ o rezultatima, ali i u svemu ostalom što možemo da donesemo. Ovo je jedan od velikih izazova u ovom trenutku. Najveći u mom životu i uživam u njemu", rekao je Đorđević u intervjuu za "Eurohoops" i potom obrazložio odluku da se vrati u Istanbul:

Izvor: MN PRESS

Đorđević želi da se bori za sve trofeje i ne treba mu posebna motivacija kada se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme. "Zahvaljujući iskustvu, sada mogu više da uživam u svemu ovome dok sam na ovoj poziciji nego ranije. Mislim da nivo entuzijazma i radosti koji su potrebni da bi se ostvarili određeni ciljevi mora da se pokazuje svakog dana. Veoma su ambiciozni, a to želim i ja. Želim priliku da se borim za trofeje. Želim klub koji želi da ih osvoji, koji ima glad, ali i određeno znanje."

Srpski stručnjak je imao zanimljiv trenerski put, a Virtus i Fenerbahče je napuštao poslije osvojenih trofeja. Da li su pobjede dovoljne?

"Nisu. Za mene nisu. Očigledno je da samo rezultat ne definiše čovjeka ili profesionalca. Ono što vas na ovoj poziciji definiše kao trenera, ili uspješnog trenera, jeste koliko ste uspješni kao osoba i koliko su veliki, snažni i duboki odnosi koje ostavite iza sebe poslije tih godina. Nije vrijeme da pričam o onome što je iza mene. Želim da pričam samo o onome što je ispred mene i o onome što možemo da uradimo sa Bahčešehirom."

Đorđević ne krije da je srećan i ispunjen, što mu daje veliki vjetar u leđa pred start sezone. "Mislim da je čovjek uspješan kada je razlika između toga kako vidi sebe i kako ga drugi ljudi vide minimalna. Vi mislite da ste dobri u nečemu i da ste toliko dobri. Ljudi vas vide i kažu: ’Da, dobar si upravo toliko.’ E, to je onda uspjeh. Zaista sam ponosan na to kako mi život ide."

Želi u Evroligu, strast je i dalje tu

"Šampioni se stvaraju u tim trenucima. Šampioni u tim trenucima reaguju svojim talentom, kvalitetom, znanjem, željom, glađu i – zdravljem", kaže inspirisani Đorđević.

Srpski trener je radio sa mnogim velikim imenima, a posebno je istakao D’Antonija i Željka Obradovića, ne samo zbog njihove filozofije igre, već zbog načina na koji su pristupali igračima.

"Imao sam ogromnu sreću da tokom igračke karijere radim sa toliko velikih trenera. Ogromnu sreću. Oni su moji mentori, ali su i moji prijatelji. Mislim da u ljudskim odnosima i empatiji koju neko može da pokaže, a zatim i da dobije zauzvrat, postoji nešto posebno. Ta mala stvar može da pomogne igraču da se podigne."

Vidi opis "To je vatra koja i dalje bukti": Sale Đorđević se vratio i spreman je da sve da košarci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da li je cilj Bahčešehira Evroliga? "Neophodno je biti konstantan. Samo moramo da zaslužimo pravo da se možda kroz velike rezultate popnemo stepenik više, da pređemo na viši nivo – u drugu najbolju košarkašku ligu na svijetu, po mom mišljenju definitivno odmah iza NBA lige. Samo moramo da idemo korak po korak, kao kada se penjete na planinu, razmišljajući samo o sljedećem malom koraku, umjesto da gledamo vrh planine i sve vrijeme pričamo o tome šta je tamo gore. Saznaćemo kada stignemo tamo."

Nije bio siguran da će biti trener poslije igračke karijere, ali je znao da je košarka njegov život. "Kada se strast vratila, vratio sam se i ja. I još sam ovdje. Drveni parket – kad god zakoračim na teren, to je moja stvar. Sve sam vidio, sve sam uradio, ali kada sam ovde, to je čista strast. To je vatra koja izlazi iz mene. Zadovoljan sam onim što imam. Nikada ne gledam u tuđi tanjir. Moj tanjir mi je dovoljan", rekao je Đorđević.