Vijek crveno-plave strasti: Dokumentarni film "100 godina FK Borac - od tame do sjaja"

Održana premijera dokumentarnog filma o Fudbalskom klubu Borac iz Banjaluke.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nakon veličanstvene monografije "Vijek banjalučkog Borca", "Velikan iz Platonove" dobio je i dugometražni dokumentarni film "100 godina Fudbalskog kluba Borac - od tame do sjaja". Autor i scenarista, sportski novinar Zoran Prnjatović, u 100 minuta sažeo je godinu dana rada, 50 sati materijala i priče 43 sagovornika.

"Kako sam počeo priču - Borac je za mene jedna velika sportska porodica. Borac je taj koji okuplja, ne samo na Gradskom stadionu, nego i mimo Gradskog stadiona. Razne generacije, razne profile ljudi i ta veza je za Borac, ja vjerujem i mislim, da je izuzetna i velika. I to je bila neka vodeća ideja nas kad smo krenuli u ovaj projekat, naša redakcija, prije više od godinu dana, da za Borac i za stoti rođendan snimimo dokumentarni film o Borcu. Ovaj dokumentarni film sniman je više od godinu dana. Preko 50 sati snimljenog materijala, 43 sagovornika snimana na različitim lokacijama, sa različitim ljudima u različitim vremenskim okvirima. I nekako je želja bila onako najiskrenija da Borac dobije jedan poklon od nas, a to je poklon 100 minuta za 100 godina Fudbalskog kluba Borac", poručio je Prnjatović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Sniman u Banjaluci, Beogradu, Skoplju i Splitu, film hronološki prati klub od osnivanja 1926. godine do danas. Obuhvaćeni su svi ključni trenuci: ulazak u Prvu ligu Jugoslavije, osvajanje Kupa SFRJ 1988, podizanje Mitropa kupa 1992, ali i ratne godine, prva titula u BiH te plasman u osminu finala Konferencijske lige.

Projekat je realizovala produkcija Radio-televizije Republike Srpske, stvorivši trajni video-dokument o neraskidivoj vezi kluba, grada i njegovih navijača. Režiju potpisuje Danijel Pavlović, a produkciju Boris Vrhovac.