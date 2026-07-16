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Aleksa Avramović napustio Dubai: Karijeru će nastaviti kod Saše Đorđevića

Aleksa Avramović napustio Dubai: Karijeru će nastaviti kod Saše Đorđevića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Aleksa Avramović karijeru će nastaviti u Turskoj, u timu Bahčešehira koji će naredne sezone voditi Aleksandar Đorđević

aleksa avramovic potpisao za bahcesehir Izvor: MN PRESS

Kao što se i očekivalo, srpski plejmejker je promijenio sredinu! Aleksa Avramović nastavlja karijeru u Turskoj. Srpski reprezentativac postao je novo pojačanje Bahčešehira, gdje će ponovo sarađivati sa Aleksandrom Đorđevićem, nekadašnjim selektorom Srbije, koji predvodi klub sa klupe.

Poslije samo jedne sezone u Dubaju, iskusni plejmejker odlučio je da prihvati novi izazov. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata oprostio se od Avramovića, a reprezentativac Srbije brzo je pronašao novu sredinu u kojoj će imati priliku da igra važnu ulogu u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima.

Tokom debitantske sezone Dubaija, Avramović je bio jedan od ključnih igrača tima. U klub je stigao kao jedno od najvećih pojačanja, a na parketu je donio prepoznatljivu energiju, agresivnost u odbrani i iskustvo stečeno igranjem na najvišem nivou. U minuloj sezoni bilježio je 9,3 poena, dva skoka i tri asistencije u elitnom takmičenju. 

Transfer u Bahčešehir predstavlja još jednu stanicu u bogatoj međunarodnoj karijeri srpskog košarkaša. Prije dolaska u Dubai nosio je dresove Borca iz Čačka, Varezea, Estudijantesa, Unikahe i Partizana, gdje je pružao partije koje su ga učvrstile među najboljim evropskim bekovima.

Dolaskom Avramovića, Bahčešehir je dobio veliko pojačanje na poziciji plejmejkera i igrača od kojeg se očekuje da bude jedan od lidera ekipe u narednoj sezoni.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Aleksa Avramović Aleksandar Đorđević

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