Srpski košarkaš Aleksa Avramović karijeru će nastaviti u Turskoj, u timu Bahčešehira koji će naredne sezone voditi Aleksandar Đorđević

Izvor: MN PRESS

Kao što se i očekivalo, srpski plejmejker je promijenio sredinu! Aleksa Avramović nastavlja karijeru u Turskoj. Srpski reprezentativac postao je novo pojačanje Bahčešehira, gdje će ponovo sarađivati sa Aleksandrom Đorđevićem, nekadašnjim selektorom Srbije, koji predvodi klub sa klupe.

Poslije samo jedne sezone u Dubaju, iskusni plejmejker odlučio je da prihvati novi izazov. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata oprostio se od Avramovića, a reprezentativac Srbije brzo je pronašao novu sredinu u kojoj će imati priliku da igra važnu ulogu u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima.

Vidi opis Aleksa Avramović napustio Dubai: Karijeru će nastaviti kod Saše Đorđevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Tokom debitantske sezone Dubaija, Avramović je bio jedan od ključnih igrača tima. U klub je stigao kao jedno od najvećih pojačanja, a na parketu je donio prepoznatljivu energiju, agresivnost u odbrani i iskustvo stečeno igranjem na najvišem nivou. U minuloj sezoni bilježio je 9,3 poena, dva skoka i tri asistencije u elitnom takmičenju.

Transfer u Bahčešehir predstavlja još jednu stanicu u bogatoj međunarodnoj karijeri srpskog košarkaša. Prije dolaska u Dubai nosio je dresove Borca iz Čačka, Varezea, Estudijantesa, Unikahe i Partizana, gdje je pružao partije koje su ga učvrstile među najboljim evropskim bekovima.

Dolaskom Avramovića, Bahčešehir je dobio veliko pojačanje na poziciji plejmejkera i igrača od kojeg se očekuje da bude jedan od lidera ekipe u narednoj sezoni.

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)