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Aleksa napušta Dubai? Dva puta pred Avramovićem

Aleksa napušta Dubai? Dva puta pred Avramovićem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović bio je jedan od ključnih aduta Dubaija na putu ka istorijskoj tituli u ABA ligi.

Aleksa Avramović napušta Dubai Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski plejmejker Aleksa Avramović ima ugovor sa Dubaijem do 2028. godine, ali postoji mogućnost da napusti tim iz UAE ovog ljeta. Prema navodima "Basketball sphere", neumorni bek ima dvije opcije. Za sada nema konkretnijih ponuda, ali bi nekadašnji košarkaš Partizana mogao da krene put Turske.

Prva opcija je Bešiktaš koji će od naredne sezone biti član Evrolige, a adut u pregovorima je svakako selektor Srbije Dušan Alimpijević. Takođe, u igri je i Bahčešehir koji je na klupu doveo legendarnog Aleksandra Sašu Đorđevića i cilj je plasman u elitu.

Sada je samo pitanje da li Avramović ima ambiciju da mijenja klub poslije samo godinu dana, ali ukoliko to odluči, klub ga neće zadržavati. Srpski as je ove sezone imao dosta problema sa povredama, ali je u finišu ABA lige bio jedan od ključnih igrača za osvajanje titule u finalnoj seriji protiv Partizana.

Avramović je u Evroligi prosječno bilježio 9,3 poena, dva skoka i tri asistencije i čini se da je partijama na kraju sezone učvrstio svoje mjesto u timu, ali vidjećemo kakve poteze će povući Dubai u ljetnom prelaznom roku. Najavljen je dolazak Elija Okoba koji igra na poziciji pleja i beka šutera, pa će biti zanimljivo kako će sve izgledati pod palicom Aleksandra Sekulića.

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Tagovi

Aleksa Avramović KK Dubai

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