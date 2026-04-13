logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksa Avramović i Džanan Musa tucali jaja na pravoslavni Vaskrs (VIDEO)

Aleksa Avramović i Džanan Musa tucali jaja na pravoslavni Vaskrs (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Hristovo vaskrsenje po julijanskom kalendaru obilježeno je u nedjelju i među košarkašima Dubaija.

Aleksa Avramović i Džanan Musa tucali jaja na pravoslavni Vaskrs

Pravoslavni hrišćani obilježeli su Vaskrs, najveći praznik na kojem se tradicionalno tucaju obojena kuvana jaja.

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović i njegov saigrač iz selekcije Bosne i Hercegovine Džanan Musa su tucali jaja, a Srbin je u video objavljenom na društvenim mrežama kluba, pojasnio značaj Vaskrsa.

"Ovo je najvažniji dan u Pravoslavnoj crkvi i slavimo Vaskrs uobičajeno kod kuće. Kuvamo i bojimo jaja, to je posebna tradicija i ja i Džanan ćemo vam pokazati kako slavimo. Tucamo jaja i ono koje bude čvršće je pobjednik i dobija razbijeno jaje", rekao je Avramović, a Musa dodao da će Aleksa vjerovatno varati u takmičenju.

Ipak, bh. košarkaš je razbio Avramovićevo jaje i izišao kao pobjednik.

"Sad mora da pojede jaje", dodao je Aleksa uz smijeh, a na kraju je pao i prijateljski zagrljaj dvojice saigrača.

Pogledajte...

Saznajte i zbog čega hrišćani farbaju jaja za Vaskrs.

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC