Aleksa Avramović i Džanan Musa tucali jaja na pravoslavni Vaskrs (VIDEO)

Hristovo vaskrsenje po julijanskom kalendaru obilježeno je u nedjelju i među košarkašima Dubaija.

Izvor: Facebook/Dubai Basketball Club

Pravoslavni hrišćani obilježeli su Vaskrs, najveći praznik na kojem se tradicionalno tucaju obojena kuvana jaja.

Reprezentativac Srbije Aleksa Avramović i njegov saigrač iz selekcije Bosne i Hercegovine Džanan Musa su tucali jaja, a Srbin je u video objavljenom na društvenim mrežama kluba, pojasnio značaj Vaskrsa.

"Ovo je najvažniji dan u Pravoslavnoj crkvi i slavimo Vaskrs uobičajeno kod kuće. Kuvamo i bojimo jaja, to je posebna tradicija i ja i Džanan ćemo vam pokazati kako slavimo. Tucamo jaja i ono koje bude čvršće je pobjednik i dobija razbijeno jaje", rekao je Avramović, a Musa dodao da će Aleksa vjerovatno varati u takmičenju.

Ipak, bh. košarkaš je razbio Avramovićevo jaje i izišao kao pobjednik.

"Sad mora da pojede jaje", dodao je Aleksa uz smijeh, a na kraju je pao i prijateljski zagrljaj dvojice saigrača.

