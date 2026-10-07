Šampion Srbije pregazio Nijemce: Spartak briljirao na startu Lige šampiona

Spartak iz Subotice odigrao je sjajan meč na startu evropskog takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Spartaka iz Subotice pobijedili su njemačku Fehtu sa 96:64 na startu Lige šampiona. Izabranici Vladimira Jovanovića su dominirali tokom svih 40 minuta i poslali jasnu poruku rivalima.

Aktuelni šampion Srbije je od samog starta nametnuo svoj tempo, već u drugoj dionici je viđena dvocifrena prednost, da bi u drugom poluvremenu gledali rapsodiju srpskog tima. U trećoj dionici je prednost rasla na +25, da bi u posljednjoj bilo maksimalnih +34.

Najefikasniji kod Spartaka bio je Džalon Pipkins sa 18 poena. Jeremić, Drobnjak i Nikolić su imali po 12, Ilić je dodao 11, a dvocifren je bio i Tofoski sa 10 poena. Veliki doprinos pod košem dao je Alen Omić koji je zabilježio učinak od sedam poena i 12 skokova.

Kod Fehte je Luis bio najbolji sa 12 poena, Lojd Pandi je ubacio 11, dok su Džastin Dejvis i Tibor Plajs postigli po 10.

Bilo je jasno da je Spartak ovog ljeta odradio sjajan posao, tim je znatno izmijenjen i tim Vlade Jovanovića će biti velika prijetnja, što u ABA ligi, što u Ligi šampiona. U istoj grupi Lige šampiona još su Hapoel Holon i Šole.