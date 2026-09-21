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Spartak napravio tim za svako poštovanje: Nižu se pojačanja, stiže i Alen Omić

Spartak napravio tim za svako poštovanje: Nižu se pojačanja, stiže i Alen Omić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Alen Omić se vraća u ABA ligu, potpisuje za Spartak i postaje značajno pojačanje za tim iz Subotice.

Alen Omić u Spartaku Izvor: MN PRESS

Slovenački košarkaš Alen Omić (34, 216 cm) ponovo će igrati u ABA ligi. Omić bi trebalo da obuče dres subotičkog Spartaka s kojim je već neko vrijeme u pregovorima, a kako prenosi "Mozzart Sport" uskoro bi trebalo i da stavi paraf na ugovor, čime će i zvanično postati jedno od većih pojačanja za njih ovog ljeta.

Omić je već neko vrijeme na treninzima šampiona Srbije, tako da neće biti iznenađenje ako ponovo zaigra na Jadranu - gdje je nosio dres Cedevite Olimpije i Budućnosti - odnosno nastupao je i za još jedan srpski klub: Crvenu zvezdu.

Ko je Alen Omić?

Vrlo dobri centar iz Tuzle je od 2009. godine na velikoj sceni. Debitovao je u dresu Zlatoroga, pa se etablirao u Olimpiji, a onda je nastupao za Gran Kanariju, Efes, Unikahu, Hapoel iz Jerusalima, pa Crvenu zvezdu. Bio je potom član Budućnosti, Olimpije iz Milana, Huventuda, Burga, Cedevite Olimpije, Metropolitansa, Guangdžija...

Prošle sezone igrao je u turskom Merkezefendiju gdje je na 26 nastupa prosječno bilježio sedam poena i 4,7 skokova u domaćem prvenstvu.

Ko je još stigao u Spartak?

Izvor: MN PRESS

Značajno je Spartak promijenio tim u odnosu na prošlu sezonu i otišli su Momirov, Medarević, Rebić, Hokins, Hanlan, Tompson i drugi, dok su stigli Džejlon Pipkins, Alonzo Gefni, Met Kolmen, Marko Jeremić, Stefan Lazarević i Danilo Lacmanović.

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Tagovi

KK Spartak Subotica ABA liga Alen Omić

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