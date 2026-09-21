Crvena zvezda se pohvalila: Objavljen tačan broj prodatih sezonskih ulaznica

KK Crvena zvezda prodala je skoro 12.000 sezonskih ulaznica.

KK Crvena zvezda zatvorio je prodaju sezonskih ulaznica i zvanično saopštio brojku od 11.649 karata! Nova sezona za crveno-bijele startuje narednog četvrtka utakmicom sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni u 20 časova. Na sajtu su objavljeni detalji oko prodaje dnevnih ulaznica, uz napomenu da će kapacitet dvorane biti smanjen za 20 odsto zbog kazne Evrolige iz minule sezone.