KK Crvena zvezda prodala je skoro 12.000 sezonskih ulaznica.
KK Crvena zvezda zatvorio je prodaju sezonskih ulaznica i zvanično saopštio brojku od 11.649 karata! Nova sezona za crveno-bijele startuje narednog četvrtka utakmicom sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni u 20 časova. Na sajtu su objavljeni detalji oko prodaje dnevnih ulaznica, uz napomenu da će kapacitet dvorane biti smanjen za 20 odsto zbog kazne Evrolige iz minule sezone.
КК Црвена Звезда Меридианбет окончао је у суботу продају сезонских карата за предстојећу такмичарску сезону 2026-2027.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)September 20, 2026
Клуб још једном жели да се захвали нашим Звездашима на огромном поверењу које је исказано и кроз коначну бројку продатих карата – 11.649! ⚪️
Нова сезона за…pic.twitter.com/xLsx8y9iTv
Crvena zvezda se pohvalila: Objavljen tačan broj prodatih sezonskih ulaznica