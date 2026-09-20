Džared Batler se suočio sa kritikama: "Radiću to bolje, pokazaću da sam lider na terenu"

Džared Batler je spreman za drugu evroligašku sezonu i vjeruje da će se uklopiti u sistem Ibona Navara.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler nije ostavio najbolji utisak u pripremnom periodu i još uvijek se privikava na sistem novog trenera Ibona Navara, međutim, njegovi ciljevi i ambicije sa crveno-bijelima se ne mijenjaju.

Raduje se što će još jednu sezonu igrati pred Delijama i vjeruje da će stvari vremenom doći na svoje mjesto. "Izuzetan je osjećaj. Očigledno je da je ovo mjesto postalo posebno u mom srcu i jedva čekam početak sezone. Biće mnogo uzbudljivih stvari, mnogo novih lica, ali biće dobro", rekao je Batler za "Sportklub".

Kako se prilagodio novom sistemu trenera Navara? "Mislim da je kod svake novine potrebno malo vremena za prilagođavanje, ali on izuzetno naporno radi i mislim da će izvući maksimum iz svih nas. Privikavamo se na sve to i zasad je dobro."

Otkrio je Amerikanac šta mu najviše prija u saradnji sa Navarom. "Dopada mi se njegov intenzitet. Dopada mi se način na koji komunicira. Govori stvari onakvima kakve jesu, veoma je direktan. To cijenim i mislim da će biti dobro."

Ovo će mu biti druga sezona u Evroligi, kakav savjet bi dao Patriku Boldvinu kojeg tek čeka period adaptacije.

"Iskreno, moraš da budeš izuzetno strpljiv sa sobom. Odjednom si bačen u vatru, suočen sa gomilom stvari koje su ti potpuno nove. Jedno sam sebi stalno ponavljao: 'Ovo ti je prvi put. U redu je ako nisi odmah naročito dobar u tome.' To bi definitivno bio moj savjet", rekao je američki bek.

Priznao je da je u finišu prošle sezone malo "pregorio", ali će ove imati novu šansu da sve uradi na pravi način.

"Teško je, jer je svaka utakmica važna i nema mečeva kroz koje možeš tek tako da prođeš po inerciji. Ne možeš neke utakmice jednostavno da preskočiš. Ali mislim da ću sada mentalno bolje prepoznati trenutak kada mi je potrebno malo više odmora, da se malo resetujem."

Viđen je kao lider u novoj sezoni, kako vidi tu ulogu? "Da. Možda nisam lider koji će biti najglasniji i neprestano govoriti, ali sam tip koji će to pokazati na terenu i koristiti sve svoje kvalitete kako bih predvodio ove momke. Tako ja to vidim."

Kakve su ti ambicije za ovu sezonu? "Ciljevi su visoki i jasni, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu".

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Pogledajte 00:22 Karteru i Batleru malo jedan koš na treningu pred Partizan Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)