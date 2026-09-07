Batler progovorio o pojačanjima Zvezde: "Kada mi je agent rekao da on dolazi, oduševio sam se"

Džared Batler se oglasio poslije poraza od Olimpijakosa i pričao je o novom timu Crvene zvezde i treneru Ibonu Navaru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je došla do finala na turniru na Kritu, ali je tamo doživjela poraz od Olimpjakosa (87:77). Aktuelni šampion Evrolige je slavio, a trener Ibon Navaro je dijelio minutažu. Jedan od trojice dvocifrenih na ovom meču bio je Džared Batler koji je dao 12 poena za 16 minuta (1/4 za dva, 3/4 za tri, 1/2 sa penala).

"Sjajno se osjećam, drago mi je što imamo priliku da igramo ovakve utakmice. Imamo novog trenera, nove igrače, biće potrebno vrijeme da se sve uigra. Zato su ovakvi mečevi za nas savršeni. Dobro se osjećam, imam dobro mišljenje o našoj ekipi, treneru i onome što pokušavamo da uradimo", rekao je Batler za "Meridian sport".

Ima dosta novih lica u timu, jedno od njih je Patrik Boldvin kog poznaje iz NBA lige.

"Prvo samo učiš svačija imena, pa ih upoznaješ kao ljude. Ko su im supružnici, čime se bave, šta rade tokom ljeta, sve to je dobro i bilo je sjajno. Nisam učestvovao u dolasku Boldvina. Ali, kada mi je agent rekao da dolazi, samo sam rekao 'Odlično, poznajem ga, znam kako igra i koliko je talentovan'. Mislim da će nam sigurno pomoći. Može da donese raznovrsnost na pozicijama četiri i pet, odličan je šuter, ima sjajne fizičke predispozicije. Veoma je visok, pomoći će nam na svim poljima".

Razlika između Kodija i Krisa i Navaro

Novi plejmejker Zvezde je Kris Džouns koji mijenja Kodija Milera Mekintajera koji je prešao baš u Olimpijakos.

"Različiti su. Mislim da će biti sjajno sa Krisom. Izgradili smo dobru povezanost, polako pronalazimo ritam. Šta volimo, kakve su tendencije svakog igrača. Mislim da će biti dobro. Što se mene tiče, bilo je kratko ljeto kada se poredi sa NBA pauzom, ali mi je drago što sam se vratio i jedva čekam da nastavim da igram. Što se želja tiče to je definitivno fajnal-for. Velika želja."

Upitan je i za rad sa novim trenerom Navarom.

"Iskreno, mislim da je veliki radnik. Trener koji će iz svakoga da izvuče ono najbolje i da natjera svakog da pruži maksimum i da 'isprazni rezervoar'. Pobrinuće se da svako to uradi i mislim da je to za nas baš dobro. To je ono što sam do sada primijetio kod njega", zaključio je Batler.