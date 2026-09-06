Crveno-bijela bitka na Kritu: Zvezda oslabljena, Olimpijakos jači za udarni trio

Finale između Crvene zvezde i Olimpijakosa zakazano je za 20.30 na Kritu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraju u finalu pripremnog turnira na Kritu protiv Olimpijakosa, u nedjelju od 20.30. Izabranici Ibona Navara su u polufinalu slavili protiv Olimpije Milano poslije preokreta, dok su grčki crveno-bijeli bili bolji od Fenerbahčea.

U timu Zvezde nije bilo Čime Monekea zbog administrativnog propusta, dok su zbog povreda odsutni Stefan Miljenović i Nikola Đurišić. Kapiten Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac su otputovali na Krit, ali nisu bili u sastavu za prvi meč. Beogradska ekipa je odigrala sjajno drugo poluvrijeme i srušila Italijane na pogon novajlija Patrika Boldvina i Davida Kramera, kao i jednog od najboljih u prošloj sezoni Džordana Nvore.

Imaće košarkaši Zvezde izuzetno težak zadatak u finalu, pošto će Olimpijakos biti jači za udarni trio. Jorgos Barcokas će moći da računa na Sašu Vezenkova, Nikolu Milutinova i Žana Montera, za razliku od duela sa Fenerom.

Srpski centar je dobio malo dužu pauzu nakon što se vratio iz reprezentacije, dok je Vezenkov imao problem sa manjom povredom.

Raspored priprema

Crvenoj zvezdi 11. septembra slijedi još jedna izuzetno jaka provjera protiv aktuelnog šampiona EL Olimpijakosa na turniru u Nikoziji. Dan kasnije zakazana je utakmica sa ekipom Arisa, takođe na Kipru.

Posljednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, a izuzetno pojačan tim tokom ljeta jedan je od kandidata za najviši plasman u Evrokupu.

Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata. Biće to uvertira za prvi takmičarski meč koji slijedi šest dana kasnije - duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni (24.09).