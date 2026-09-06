"Crvena zvezda će ciljati visoko u Evroligi": Itudis zna šta Džouns i Motli donose crveno-bijelima

Grk Dimitris Itudis pohvalio je prelazni rok Crvene zvezde i osvrnuo se na dvojicu bivših igrača.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Trener Hapoela iz Tel Aviva Dimitris Itudis otvoreno je govorio o prelasku Džonatana Motlija i Krisa Džounsa u Crvenu zvezdu. Otkrio je da su imali dosta poteškoća da zadrže igrače koji su bili zabrinuti za bezbjednost svojih porodica i kako nisu mogli ništa da učine da ih zadrže.

Crveno-bijeli su "profitirali" iz ove situacije i doveli dva dokazana evroligaška asa. Džouns stiže kao zamjena za Kodija Milera-Mekintajera, dok će Motli biti glavni adut pod košem nakon što su crveno-bijeli promijenili cijelu centarsku liniju od prošle sezone. Itudis smatra da je klub sa Malog Kalemegdana napravio konkurentan tim i da je odrađen sjajan posao u ljetnom prelaznom roku.

"Prije svega, da krenemo iz tog aspekta i iz tog ugla da je Zvezda i ove godine, kao i prošle i prethodnih godina, kreirala jedan izvanredan tim. Roster koji cilja visoko, a nema toliko mnogo mjesta. Samo šest ide direktno u plej-of, a još četiri ekipe će igrati za plej-in. Tako da je Zvezda još jednom kreirala izvanredan roster koji ima jasno definisane uloge - kada je riječ o kreatorima, skorerima, odbrambenim stoperima - i jednu dobru grupu igrača", rekao je Itudis u intervjuu za "Mozzartsport" i dodao:

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Što se tiče Motlija i Krisa, oni će donijeti svoje iskustvo. Obojica već godinama igraju u Evroligi, i Kris i Džonatan. Mislim da su to izvanredni transferi za Zvezdu."

Otkrio je šta je glavni razlog rastanka sa iskusnim plejmejkerom.

"Nije to samo statistika. Igrači, a prije svega trener, stručni štab generalno i rukovodstvo Zvezde, vrlo dobro znaju šta Kris može da pruži i kako zna da igra. I da se razumijemo, Kris je želio da nastavi kod nas. Nije bilo nikakvog problema. Međutim, ta situacija koja je bila van naše kontrole, koja je prouzrokovala traumu porodici i djeci, kao i ta promjena okoline, koja je bila jedna od poteškoća sa kojima smo se suočili tokom sezone, na kraju je dovela do odluke da Kris napusti tim. Mi smo bili veoma zadovoljni njegovom igrom, ponašanjem i načinom na koji pristupa igri. Uostalom, i on i Džonatan pomogli su nam da ostvarimo rezultate koje smo ostvarili."

Izvor: Ahmet Okatali / AFP / Profimedia

Kako da Ibon Navaro i Crvena zvezda "probude" starog Džonatana Motlija? "Pa, znaće oni (Crvena zvezda). Ne treba da dajem nikakve sugestije. Imaju iskustvo, i Ibon i svi njegovi saradnici, i znaće kako da iskoriste i Motlija i Krisa."