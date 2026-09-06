logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Crvena zvezda će ciljati visoko u Evroligi": Itudis zna šta Džouns i Motli donose crveno-bijelima

"Crvena zvezda će ciljati visoko u Evroligi": Itudis zna šta Džouns i Motli donose crveno-bijelima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Grk Dimitris Itudis pohvalio je prelazni rok Crvene zvezde i osvrnuo se na dvojicu bivših igrača.

Dimitris Itudis o Crvenoj zvezdi Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Trener Hapoela iz Tel Aviva Dimitris Itudis otvoreno je govorio o prelasku Džonatana Motlija i Krisa DžounsaCrvenu zvezdu. Otkrio je da su imali dosta poteškoća da zadrže igrače koji su bili zabrinuti za bezbjednost svojih porodica i kako nisu mogli ništa da učine da ih zadrže.

Crveno-bijeli su "profitirali" iz ove situacije i doveli dva dokazana evroligaška asa. Džouns stiže kao zamjena za Kodija Milera-Mekintajera, dok će Motli biti glavni adut pod košem nakon što su crveno-bijeli promijenili cijelu centarsku liniju od prošle sezone. Itudis smatra da je klub sa Malog Kalemegdana napravio konkurentan tim i da je odrađen sjajan posao u ljetnom prelaznom roku.

"Prije svega, da krenemo iz tog aspekta i iz tog ugla da je Zvezda i ove godine, kao i prošle i prethodnih godina, kreirala jedan izvanredan tim. Roster koji cilja visoko, a nema toliko mnogo mjesta. Samo šest ide direktno u plej-of, a još četiri ekipe će igrati za plej-in. Tako da je Zvezda još jednom kreirala izvanredan roster koji ima jasno definisane uloge - kada je riječ o kreatorima, skorerima, odbrambenim stoperima - i jednu dobru grupu igrača", rekao je Itudis u intervjuu za "Mozzartsport" i dodao:

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Što se tiče Motlija i Krisa, oni će donijeti svoje iskustvo. Obojica već godinama igraju u Evroligi, i Kris i Džonatan. Mislim da su to izvanredni transferi za Zvezdu."

Otkrio je šta je glavni razlog rastanka sa iskusnim plejmejkerom.

"Nije to samo statistika. Igrači, a prije svega trener, stručni štab generalno i rukovodstvo Zvezde, vrlo dobro znaju šta Kris može da pruži i kako zna da igra. I da se razumijemo, Kris je želio da nastavi kod nas. Nije bilo nikakvog problema. Međutim, ta situacija koja je bila van naše kontrole, koja je prouzrokovala traumu porodici i djeci, kao i ta promjena okoline, koja je bila jedna od poteškoća sa kojima smo se suočili tokom sezone, na kraju je dovela do odluke da Kris napusti tim. Mi smo bili veoma zadovoljni njegovom igrom, ponašanjem i načinom na koji pristupa igri. Uostalom, i on i Džonatan pomogli su nam da ostvarimo rezultate koje smo ostvarili."

Izvor: Ahmet Okatali / AFP / Profimedia

Kako da Ibon Navaro i Crvena zvezda "probude" starog Džonatana Motlija? "Pa, znaće oni (Crvena zvezda). Ne treba da dajem nikakve sugestije. Imaju iskustvo, i Ibon i svi njegovi saradnici, i znaće kako da iskoriste i Motlija i Krisa."

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Dimitris Itudis Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC