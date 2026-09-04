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Biće spektakl na Kritu: Olimpijakos pobijedio Fenerbahče i zakazao duel sa Zvezdom

Biće spektakl na Kritu: Olimpijakos pobijedio Fenerbahče i zakazao duel sa Zvezdom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda će se u finalu pripremnog turnira na Kritu sastati sa Olimpijakosom.

Crvena zvezda protiv Olimpijakosa na turniru na Kritu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prva obezbijedila finale pripremnog turnira na Kritu, a sad je to uradio i šampion Evrolige. Olimpijakos je savladao Fenerbahče 82:77 i tako zakazao duel sa bratskim klubom iz Beograda za nedjelju u 19.30 sati.

Meč je bio neizvjestan, iako je u pitanju šampion Evrolige. Sve do finiša i bolje posljednje četvrtine koja je Olimpijakosu pripala 25:19, nije se moglo naslutiti ime rivala Crvene zvezde. Baš kao što je meč kluba sa Malog Kalemegdana i Olimpije Milano bio napet i pun preokreta, tako je bilo i u drugom pripremnom susretu.

Iskusni Evan Furnije je vodio Olimpijakos sa 19 poena i još jednom je dokazao da mu obaveze u reprezentaciji i pored zrelih igračkih godina ne predstavljaju problem. Veteran je imao i jednu ukradenu loptu, ali je mnogo važnije istaći da je bio igrač koji je preokrenuo meč. Pomoć je pružio Donta Hol sa 16 poena i sedam skokova, dok je Tajler Dorsi imao 15 poena i četiri skoka, a Tajrik Džouns i Kori Džozef su susret završili sa po 10 poena.

Na drugoj strani je Vejd Boldvin vodio tim sa 16 poena, a imao je i pet asistencija i četiri ukradene lopte, Vil Klajburn je susret završio sa 11 poena, dok je 10 dodao Tejlen Horton-Taker.

Fenerbahče će poslije poraza od Olimpijakosa igrati protiv Olimpije Milano, a njihov susret je na programu u nedjelju od 17 časova.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Olimpijakos

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