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Miloš Teodosić nije sa Zvezdom na Kritu: Sportski direktor crveno-bijelih na drugom važnom zadatku

Miloš Teodosić nije sa Zvezdom na Kritu: Sportski direktor crveno-bijelih na drugom važnom zadatku

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
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Sportski direktor Crvene zvezde viđen je u Ljubljani u društvu Pere Antića.

Miloš Teodosić u Ljubljani na skupštini ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

U Ljubljani se ovog vikenda rješava sudbina regionalne košarke i obilježava 25 godina od osnivanja ABA lige. Tamo je i delegacija Crvene zvezde, koju između ostalih predstavlja, novi sportski direktor Miloš Teodosić.

Dok crveno-bijeli igraju jak pripremni turnir na Kritu i zabilježili su prvu pobjedu, Teodosić je u ovom momentu na drugom zadatku. Snimili smo ga u Ljubljani kako u društvu Milana Dozeta i nekadašnjeg asa Crvene zvezde Pere Antića.

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Miloš Teodosić sa Perom Antićem u Ljubljani
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Teodosić je ovog ljeta napravio veliki posao na Malom Kalemegdanu, doveo je sedmoricu igrača, a vidjećemo da li će ispuniti želju zvezdaške javnosti i dodatno pojačati centarsku liniju.

Crveno-bijeli jesu zvanično objavili roster za sezonu 2026/27, ali ne bi bilo čudo da bude još iznenađenja u finišu prelaznog roka.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Miloš Teodosić Pero Antić košarka

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