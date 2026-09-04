Miloš Teodosić nije sa Zvezdom na Kritu: Sportski direktor crveno-bijelih na drugom važnom zadatku

Sportski direktor Crvene zvezde viđen je u Ljubljani u društvu Pere Antića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

U Ljubljani se ovog vikenda rješava sudbina regionalne košarke i obilježava 25 godina od osnivanja ABA lige. Tamo je i delegacija Crvene zvezde, koju između ostalih predstavlja, novi sportski direktor Miloš Teodosić.

Dok crveno-bijeli igraju jak pripremni turnir na Kritu i zabilježili su prvu pobjedu, Teodosić je u ovom momentu na drugom zadatku. Snimili smo ga u Ljubljani kako u društvu Milana Dozeta i nekadašnjeg asa Crvene zvezde Pere Antića.

Pogledajte 00:06 Miloš Teodosić sa Perom Antićem u Ljubljani Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Teodosić je ovog ljeta napravio veliki posao na Malom Kalemegdanu, doveo je sedmoricu igrača, a vidjećemo da li će ispuniti želju zvezdaške javnosti i dodatno pojačati centarsku liniju.

Crveno-bijeli jesu zvanično objavili roster za sezonu 2026/27, ali ne bi bilo čudo da bude još iznenađenja u finišu prelaznog roka.

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