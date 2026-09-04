Crvena zvezda na pripremnoom turniru na Kritu neće moći da računa na Čimu Monekea zbog isticanja pasoša

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ovog petka počinje učešće na jakom pripremnom turniru na Kritu, bez Čime Monekea, objavio je Meridian sport. Popularnom košarkašu crveno-bijelih istekao je pasoš i zbog toga propušta meč protiv Armanija u petak (17.30), a u subotu će igrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea.

Za razliku od Monekea, koji se bavi papirologijom, tandem Zvezdinih igrača Nikola Đurišić - Stefan Miljenović biće spriječen da igra zbog povreda.

Duel protiv italijanskog velikana biće početak jakih provjera ekipe Ibona Navara. Ona se u utorak zagrijevala za pripreme prijateljskom utakmicom protiv Mladosti iz Zemuna, u kojoj je najbolji utisak ostavio Patrik Boldvin, strijelac 23 poena.

Raspored pripremnih utakmica Zvezde

Vidi opis Monekeu istekao pasoš, propušta meč Zvezde: Crveno-bijeli protiv velikana bez trojice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Tim Ibona Navara poslije povratka sa Krita odlazi na Kipar, gdje ga čekaju mečevi protiv Olimpijakosa 11. septembra i protiv Arisa, 12. septembra u Nikoziji. Poslije toga će Zvezda igrati protiv Arisa još jednom, 18. septembra, u meču u kojem će pravo ulaska imati vlasnici obnovljenih članskih karata.

Crveno-bijeli će prvu takmičarsku utakmicu odigrati u Evroligi 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradu, a 27. septembra igraće u 1. kolu ABA lige protiv Borca u Čačku.