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Monekeu istekao pasoš, propušta meč Zvezde: Crveno-bijeli protiv velikana bez trojice 1

Monekeu istekao pasoš, propušta meč Zvezde: Crveno-bijeli protiv velikana bez trojice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda na pripremnoom turniru na Kritu neće moći da računa na Čimu Monekea zbog isticanja pasoša

Crvena zvezda na Kritu bez Čime Monekea Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ovog petka počinje učešće na jakom pripremnom turniru na Kritu, bez Čime Monekea, objavio je Meridian sport. Popularnom košarkašu crveno-bijelih istekao je pasoš i zbog toga propušta meč protiv Armanija u petak (17.30), a u subotu će igrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea.

Za razliku od Monekea, koji se bavi papirologijom, tandem Zvezdinih igrača Nikola Đurišić - Stefan Miljenović biće spriječen da igra zbog povreda.

Duel protiv italijanskog velikana biće početak jakih provjera ekipe Ibona Navara. Ona se u utorak zagrijevala za pripreme prijateljskom utakmicom protiv Mladosti iz Zemuna, u kojoj je najbolji utisak ostavio Patrik Boldvin, strijelac 23 poena.

Raspored pripremnih utakmica Zvezde

Tim Ibona Navara poslije povratka sa Krita odlazi na Kipar, gdje ga čekaju mečevi protiv Olimpijakosa 11. septembra i protiv Arisa, 12. septembra u Nikoziji. Poslije toga će Zvezda igrati protiv Arisa još jednom, 18. septembra, u meču u kojem će pravo ulaska imati vlasnici obnovljenih članskih karata.

Crveno-bijeli će prvu takmičarsku utakmicu odigrati u Evroligi 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradu, a 27. septembra igraće u 1. kolu ABA lige protiv Borca u Čačku.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Čima Moneke

Komentari 1

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milan a

u pravu je djurović,gluperda.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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