Nikola Kalinić nikada ne bi uradio ono što je Vildoza, ali nema ništa protiv njegovog poteza.

Izvor: MN Press/Luka i Kuzma/Youtube/Printscreen

Bivši lider Crvene zvezde, a sada pomoćni trener, Nikola Kalinić, osvrnuo se na prelazak Luke Vildoze u Partizan. Prije nekog vremena se Argentinac dodvoravao Delijama rekavši da nikada ne bi otišao u protivnički tabor, da bi ubrzo pogazio riječ. Kalinić ne vidi nikakav problem u ovom njegovom potezu, pošto je u pitanju strani igrač koji nije ostavio zapažen trag u crveno-bijelom dresu.

Gleda to bez emocija, iz čisto profesionalnog ugla. Crvena zvezda mu nije ponudila ugovor, Partizan jeste i to je čitava filozofija...

"Jedan strani igrač prešao u Partizan, što bismo diskutovali. Oko svega se diže prašina. Svi su na telefonima, dosadno im je, komentarišu. Što je to neka vijest? Prešao čovjek u Partizan, igrao za Zvezdu, je l' mu nudila Zvezda ugovor - nije! Jel mu nudio Partizan ugovor - jeste! Ne znam što je to toliko bitno", rekao je Kalinić u podkastu "Kod Luke i Kuzme" i dodao:

Vidi opis "Je l' ga Zvezda zvala - nije": Nikola Kalinić ne vidi ništa sporno u prelasku Luke Vildoze u Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Arena sport TV/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Nije domaći igrač, da je ostavio neki trag, da je igrao 10 godina u Zvezdi", jasan je nekadašnji as crveno-bijelih.

Priznao je da je i on imao slične ponude u Turskoj. Efes mu je nudio ugovor, ali iz poštovanja prema Fenerbahčeu nije prihvatio.

"Ja to ne radim, to je moj stav, zvao me je Efes, nisam htio."

Poznato je da ga je zvao Željko Obradović u Partizan, ali taj razgovor nije daleko odmakao...

"To je više bio razgovor da li da pričamo na tu temu. Što bih to radio sebi od života? Neko to želi, neko to voli, nekoga to inspiriše. Spanulis je za to najbolji primjer. Mislio je da ga ne cijene dovoljno u Panatinaikosu, otišao je u Olimpijakos i napravio legendu. Neko to može da iskoristi kao gorivo", rekao je Kalinić sa jasnim stavom.