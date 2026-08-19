Nigerijac Čima Moneke osvrnuo se na svoj odnos sa novopečenim penzionerom, Nikolom Kalinićem.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke je imao priliku da sarađuje sa jednim od najvećih igrača u istoriji crveno-bijelih, Nikolom Kalinićem, a sada će se uloge promijeniti. Kalinić će po završetku karijere ostati u stručnom štabu Ibona Navara i sigurno će biti jedan od najvažnijih faktora pri zbližavanju i što boljem razumevanju novih igrača i nove sredine.

Moneke je kao i većina košarkaške javnosti, istakao Nikoline liderske vještine kao ono što je obilježilo njegova tri mandata na Malom Kalemegdanu. Njegov uticaj u svlačionici je bio veliki i davao je primjer mlađim igračima i novajlijama.

"Kao igrač, Kali daje sve od sebe. Radi sve što je potrebno i spreman je da se žrtvuje zarad dobrobiti čitavog tima. Često je bio neshvaćen… Istovremeno, niko ne smije da zaboravi da je imao veliki uticaj na kompletnu ekipu. To je bilo ogromno", rekao je Moneke za "Meridian sport".

Vidi opis Iskreno, otvoreno i bez zadrške: Čima Moneke ovo nikad neće zaboraviti Nikoli Kaliniću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Bane T. Stojanović / ATA images Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mimo košarkaških savjeta i sugestije koje je davao saigračima, Moneke će pamtiti duge razgovore koji nisu imali veze sa košarkom.

"Ono čega ću ga se najviše sjećati iz igračkih dana Kalinića jesu naši duboki razgovori o životu, tokom ručka ili u svlačionici. To je nešto što ću uvijek pamtiti".

Nigerijac vjeruje da će nova uloga Kaliniću sjajno pristajati i očekuje da sačuva svoj karaket i iskrenost i kao pomoćni trener Crvene zvezde.

"Nemam dilemu da će biti uvijek posvećen i spreman na komunikaciju, a ono što misli će reći iskreno i otvoreno, bez zadrške… Kao što je činio i kao igrač", zaključio je Zvezdin as za "Meridian sport".

Nikola Kalinić je sa Crvenom zvezdom osvojio osam trofeja - u prva dva mandata je osvajao "triple krune", dok je u posljednje dvije sezone dodao i trofeja Kupa Radivoja Koraća.