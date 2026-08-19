Bivši trener Crvene zvezde Dejan Radonjić odao priznanje Nikolu Kaliniću za sve ono što je radio u crveno-bijelom dresu.

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Najtrofejniji trener u istoriji KK Crvena zvezda, Dejan Radonjić, oglasio se povodom iznenadnog penzionisanja Nikole Kalinića. Njih dvojica su imali sjajnu saradnju nagrađenu brojnim uspjesima tokom "dva mandata" i crnogorski stručnjak može da posvedoči bolje nego iko, zašto je Kalina tako jedinstven igrač.

Radonjić i Kalinić su zajedno osvojili šest pehara na Malom Kalemegdanu, a svakako najveći njegov uspjeh ostaje trofej Evrolige sa Fenerbahčeom.

"Luka Mitrović mi je ukrao par riječi koje sam čuvao za ovakvu priliku, ali ajde… Prije svega želim da kažem da je završena jedna velika košarkaška karijera, karijera u kojoj je Nikola jako dugo igrao na najvišem mogućem nivou i napravio sjajne stvari kako na klupskom nivou, tako i na reprezentativnom planu. Titula prvaka Evrope, veliki broj trofeja i sjajnih rezultata sa reprezentacijom Srbije“, počeo je Radonjić u intervjuu za "Sportklub" i nastavio:

Vidi opis "Prekinuli smo dominaciju Partizana, bio je pravi lider": Radonjić otkrio zašto je Kalinić toliko jedinstven Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Ja ću zauvijek pamtiti mnogo lijepih trenutaka koje smo zajedno imali u dve različite etape u Zvezdi. Prva sezona u kojoj je došao kao igrač koji tek treba da pokaže kakav je potencijal i talenat, u kojoj je jasno pokazao i kakav će igrač postati. Bila je to sezona u kojoj je trebalo poslije duge apstinencije Crvene zvezde da promenimo mnogo toga i napravimo istorijske rezultate. Prvi put se osvojila ABA liga i tripla kruna, prvi put se ušlo u Top 16 Evrolige. Ono što je navijačima bilo najvažnije, prije svega poslije mnogo, mnogo godina se osvojilo domaće prvenstvo i tako prekinula jedna velika i dugačka dominacija Partizana. Upravo u tom uspjehu Kalina je dao nezaboravan doprinos."

"A nije mnogo drugačije bilo ni u našem drugom mandatu u Zvezdi kada se vratio u klub kao formiran igrač, jedan od najboljih igrača Evrope na toj poziciji, baš da ne dozvoli da se prekine naša dominacija i da Partizan na čelu sa Željkom Obradovićem i velikim košarkaškim imenima to napravi. Zanimljivo je da smo, iako su bile drugačije okolnosti, 2015. i 2022. igrali po tri finala i osvojili svih šest pehara, uz veliki doprinos Kaline, koji je posebno u tom drugom mandatu bio istinski lider ekipe."

Zašto je Nikola Kalinić toliko omiljen među navijačima Zvezde? "Smatram da je to prije svega zbog njegovog karaktera, energije i načina na koji je igrao. Njegov pobednički karakter je prosto bio zarazan, kako za nas koji smo radili sa njim, vjerujem, tako i za navijače."

Osam trofeja sa Zvezdom i najvažniji pehar

Kalinić je prvi put potpisao za Crvenu zvezdu u leto 2014. godine i tada je odradio jednu sezonu u klubu prije nego što je počela njegova internacionalna karijera. Pet godina je igrao za Fenerbahče, jednu sezonu za Valensiju, pa jednu sezonu za Crvenu zvezdu, a nakon još dvije godine u Barseloni vratio se u Beograd i 2024. godine po treći put stavi paraf na ugovor sa crveno-bijelima.

Kao košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić je osvojio dvije titule u ABA ligi, dve šampionske titule u Srbiji i četiri Kupa Radivoja Koraća.