Novopečeni penzioner Nikola Kalinić otkrio je od kada je razmišljao da se povuče iz profesionalne košarke.

Izvor: YouTube/ Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, a sada pomoćnik Ibona Navara, Nikola Kalinić otkrio je kako je prelomio da završi bogatu igračku karijeru. Za cjelokupnu košarkašku javnost to je bio veliki šok, ali za njega je to bila dobro promišljena odluka. Priznao je da se već neko vrijeme košarkaški nije osjećao dobro i da je ovo bio logičan korak.

Cilj je da sa crveno-bijelima ostvari iskorak u Evropi što nije uspio kao igrač, a dugoročni plan je da u budućnosti postane prvi trener nekog kluba. Prvi put o kraju karijere počeo je da razmišlja nakon nove epizode u reprezentaciji kada se nije proslavio...

"Sve je to novo za mene, koliko mi prija, toliko mi je i novo i nemam pojma ništa o tome. Idem korak po korak i spremam se da jednog dana budem glavni trener. Zato sam i ušao u tu priču, da vidim da li sam za to ili nisam za to", rekao je Kalinić u podkastu "Kod Luke i Kuzme" i nastavio:

"Mislim da sam svašta prošao u karijeri i da mogu da budem veza između zamisli trenerskog dijela i igračkog dijela, ali to je izazovna pozicija. Idem dan po dan, prija mi za sada. Malo mi je previše sjedenja trenerskog, oni samo sjede i pričaju, ja bih to više na terenu radio, pokazivao."

Kako je došlo do odluke?

Vidi opis Nikola Kalinić u reprezentaciji shvatio da je dosta: "Želio sam, a ispao je fijasko" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Kalinić ističe da se sjajno osjećao fizički na kraju prošle sezone, ali psihički umor je bio ključan da donese najtežu odluku.

"Traje to već par godina, ja već dugo vremena nisam sa istim žarom u svemu tome. Ne znam da li se to vidi na malim ekranima, ali to više nije to. To traje već neko vrijeme, počeo sam da pripremam teren za taj korak i sada se desila ta situacija koja je mogla da se razriješi u tom smjeru i odlučio sam se za taj korak, dogovorio sam se sa Zvezdom da ostanem."

"Mislim da je to veliki plus za jedan klub kada ima nekog ko je igrao na nivou, da može da ostane da radi, šta god da radi. I za Tea sam pričao da nisam mogao da vjerujem da su ga pustili da ide, na kraju se ispostavilo da je htio da odmori od svega godinu dana. Tako da tu smo, radimo, ostaju ambicije iste - želimo Fajnal-for, želimo da osvojimo Evroligu, sada samo sa drugih pozicija."

Da li je razmišljao o pauzi? "Pauzirao sam cijelo ljeto i shvatio sam da je bolje da ne pauziram, da ne znam da se ponašam kad imam pretjerano slobodnog vremena, tako da sam riješio da se vratim i lakše je kad iz igračkih dana pređeš u ulogu trenera. Često se desi separacija da treneri počnu da razmišljaju samo kao treneri, zato mislim da su bolji treneri koji odmah pređu na naredni korak, poput Šarunasa, poput Željka, Saleta..."

Nije mogao da nađe motiv da nastavi dalje da igra, a povratak u reprezentaciju ga je dodatno poremetio... "Samo psiha, ja sam se fizički osjećao sjajno, ali košarkaški loše... Imam ja to, po zakucavanju osjetim u kakvom stanju mi je tijelo, na kraju sezone sam se osjećao dobro, letio, ali košarkaški nisam mogao da nađem... Mislim generalno, onaj februar sa reprezentacijom, to me je bacilo u kontraritam i košarkaški i u svemu..."

O Alimpijeviću i reprezentaciji

Izvor: MN PRESS

Kalinić i Dušan Alimpijević se znaju još iz Vojvodine i imao je veliku želju da obuče nacionalni dres pod njegovim vođstvom, ali nije ispalo onako kako se nadao...

"Dule i ja se znamo 12, 13 godina, on je bio pomoćni trener Siniši Matiću, a ja sam bio igrač. Održavali smo konekciju, želio sam da me pozove i da me jednom vodi, na kraju se sve spojilo i na kraju je ispao fijasko. Mislim izgubili smo od Turaka, nismo od ne znam koga, samo da mi neko nešto ne zamjeri..."

Iskren je Nikola da mu je bilo dosta

"Kada krenem na sastanak i to mi se ne radi. Koliko puta pričamo o "pick and roll-u", Ljulj ide u lijevo, Slukas ide u desno, nisam mogao više. Druga stvar je što je moj otac igrao stoni tenis do 41. godine i nisam želio da dođem do tog stadijuma da operišem kukove, koljena, ostvario sam sve ciljeve i ambicije u životu, vidio svijeta, upoznao ljudi, zaradio para. Nema smisla da igram dok mi ne popucaju Ahilove tetive", jasan je Kalinić.