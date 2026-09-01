Patrik Boldvin predvodio Zvezdu u Pioniru: Novi crveno-bijeli počeli pobjedom

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Mladost rezultatom 102:68 u pripremnoj utakmici bez publike, a najefikasniji je bio Patrik Boldvin.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pobedom su startovali pripremni period, jer su u hali "Aleksandar Nikolić" savladali ekipu Mladosti iz Zemuna rezultatom 102:68. Trening-utakmica odigrana je bez prisustva publike.

Najefikasniji kod crveno-bijelih bio je Patrik Boldvin sa 23 postignuta poena. Dvocifreni su bili još Semi Odželej sa 18, Džordan Nvora 16, dok je Tajson Karter ubacio 12 poena. Plejmejker Kris Džons i Nik Vejler-Beb upisali su po osam asistencija. Minute su upisali i Sava Đurić i Jovan Bikić.

Trener Ibon Navaro nije mogao da računa na sedmoricu igrača: Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikolu Đurišića, Stefana Miljenovića, Čimu Monekea, Ebuku Izundua i Davida Kramera.