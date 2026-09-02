Zvezda prodala skoro 10.000 sezonskih: "Ovo je veliko povjerenje svih koji vole klub"

Crvena zvezda saopštila presjek prodaje sezonskih ulaznica za takmičarskzu 2026/27.

Izvor: MN PRESS

"Sa velikim zadovoljstvom konstatujemo da je odziv Zvezdaša izvanredan - pošto je do sada kupljeno 9.289 sezonskih ulaznica! Prodaja traje do 15. septembra", saopštila je KK Crvena zvezda i podsjetila da za dvije nedjelje ističe rok za kupovinu.

"Ovu realnu brojku prodatih sezonskih karata (a do kraja prodaje sezonskih karata ostalo je još 14 dana) vidimo i kao veliko povjerenje klubu svih koji vole Crvenu zvezdu, i koji žele i ove godine da pruže podršku našem timu u vrlo izazovnoj sezoni", takođe je poruka sa Malog Kalemegdana.

Zvezda je podsjetila vlasnike sezonskih karata (kao i buduće koji ih kupe do kraja prodaje 15.09) da će uz brojne pogodnosti, za početak sezone biti u prilici da vide i zvanično predstavljanje tima 18. septembra u hali "Aleksandar Nikolić" u prijateljskoj utakmici sa ove sezone izuzetno pojačanim Arisom iz Soluna.

"U toku je treća faza kupovina sezonske karte za nove kupce – one koji nisu bili vlasnici sezonske karte u prethodnoj sezoni. Ova faza traje od 21. avgusta do 15. septembra 2026. godine. Svi vlasnici sezonskih karata iz prošle sezone karte kupuju po povlašćenoj cijeni, bez obrzira u kojoj fazi obave kupovinu.

Prodaja karata obavljaće se ponovo na dva načina:

Online - na sajtu tickets.kkcrvenazvezda.rs

Kao i na tradicionalnom prodajnom mjestu, u prostorijama KK Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu (radno vrijeme od 11 do 18 časova).

"Za online kupovinu je potreban korisnički nalog. Ukoliko kupac nema kreiran nalog, potrebno je da se prvo registruje na sajtu: tickets.kkcrvenazvezda.rs. Podsećamo sve vlasnike sezonskih karata za Nivo 400 da su karte numerisane i da je potrebno da prilikom kupovine izaberu mjesto, umjesto automatske obnove istog mjesta, otvoriće se mapa Nivoa 400 na kojoj kupac bira željeno (sada numerisano) sjedište po sopstvenom izboru. Napomena za sve navijače koji planiraju da kupovinu obave onlajn i da izaberu opciju slanja sezonske karte na kućnu adresu, da se dostava vrši na teritoriji Srbije."

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