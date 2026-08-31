Stigao Zvezdin Nijemac: Imao najluđe ljeto u životu i spreman je za beogradsko "ludilo"

David Kramer odradio je reprezentativne obaveze, a sada može da se posveti klupskim.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Njemački reprezentativac David Kramer stigao je u Beograd, gdje će se priključiti treninzima Crvene zvezde. Ibon Navaro nije mogao da računa na šestoricu reprezentativaca od samog starta, a sada ostaje da im se po završetku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo priključe i ostala petorica.

Kramer je uzbuđen zbog novog izazova u Crvenoj zvezdi, a iza sebe ima i više nego "ludo" ljeto.

"Bilo je to sjajno ljeto. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen", rekao je Kramer po dolasku u Beograd.

"Kada sam bio mlađi gledao sam Zvezdu i zato je posebno za mene što sam ovdje. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub", rekao je njemački košarkaš.

Jedva čeka da se upozna sa saigračima, a od ranije najbolje poznaje Nika Vajlera-Beba sa kojim je dijelio svlačionicu u reprezentaciji.

"Bio sam malo sa trenerom u kontaktu, na vezi sam takođe sa Nikom Vajler-Bebom i radujem se što ću konačno biti sa momcima. Imamo najbolje navijače na svijetu i ne mogu da dočekam da igramo i pobjeđujemo zajedno", izjavio je David Kramer.