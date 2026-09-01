Hasijel Rivero poslije Zvezde jedva našao klub: Morao na probu, pa dobio ugovor na mjesec dana

Iskusni kubanski centar Hasijel Rivero poslije sezone u Crvenoj zvezdi konačno ima novi klub. Potpisao je sa Valensijom, ali samo na mjesec dana.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Hasijel Rivero će na kraju početi sezonu u Valensiji. Iskusni Kubanac koji je prošle sezone nastupao za Crvenu zvezdu nije mogao cijelog ljeta da nađe novi angažman i sada ga je klub iz Španije potpisao na mjesec dana.

Zbog velikog broja igrača koji su bili van treninga i priprema tima zbog odlaska da igraju za reprezentacije Valensija je pozvala Rivera da trenira sa ekipom, ali sada će zapravo biti u sastavu na startu nove sezone.

Prošle sezone je u Crvenoj zvezdi došao kao veliko pojačanje, ali se povrijedio na samom startu sezone i nije ga bilo gotovo cijele godine. Na kraju je odigrao samo 9 utakmica u Evroligi i prosječno je imao 4,8 poena i 1,7 skokova za prosječno 10 minuta po utakmici. Što se tiče Valensije on je već igrao za "slijepe miševe" od 2021. do 2023. godine i na 105 mečeva je imao 10,8 poena i 4 skoka po meču.

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Iskusni centar je prvo igrao na Kubi i u Argentini, zatim je nastupao za San Pablo Burgos, Valensiju i Makabi. Nakon sezone u Zvezdi djelovalo je da ima sve dogovoreno sa Makabijem, ali se to nije desilo. Sada će se boriti mjesec dana da u konkurenciji Nejta Riversa, Nila Sakoa, Jankube Sime, Dilana Osetkovskog i Muhamadu Gaja ostane u klubu.