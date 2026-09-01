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Da li je Zvezda završila sa pojačanjima? Navaro otkrio ko zna odgovor na pitanje koje najviše zanima navijače

Da li je Zvezda završila sa pojačanjima? Navaro otkrio ko zna odgovor na pitanje koje najviše zanima navijače

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Da li će Crvena zvezda da dovede još jedno pojačanje? Ibon Navaro je prebacio odgovornost na Miloša Teodosića.

Ibon Navaro o dolasku pojačanja pitajte Miloša Teodosića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda se okupila i počela sa treninzima u Beogradu za predstojeću sezonu. Novi trener Ibon Navaro ima ekipu na raspolaganju i ono što je glavno pitanje i što najviše zanima navijače je da li je završeno sklapanje tima. Da li je gotovo ili će biti još pojačanja?

Upravo je to bilo jedno od pitanja koje je postavljeno španskom stručnjaku koji je našao i zanimljiv način da izbjegne direktan odgovor. Prebacio je odgovornost na sportskog direktora Miloša Teodosića.

Izvor: kk crvena zvezda

"Trebalo bi to da pitate Teodosića, ja sam samo trener", odgovorio je Navaro.

Vodiće se dosta računa o minutaži i opterećenju igrača zbog prevelikog broja utakmica koje čekaju ekipu.

"Moramo da koristimo čitav sastav, da budemo pametni i po načinu na koji raspoređujemo opterećenje. Moramo da spriječimo povrede koje mogu da se dogode zbog nedostatka kontrole opterećenja. Sreća je naravno i bitan faktor u svemu tome, da se izbjegnu ozbiljne povrede. Koliko god da je moguće držati kontrolu nad takvim stvarima", objasnio je Navaro koji je dobio i veliko pojačanje u stručnom štabu u vidu Nikole Kalinića.

Navaro progovorio o raspodjeli minutaže

Španac je poznat kao trener koji vodi računa o minutaži i koji striktno prati taj detalj. Međutim, naglasio je da nije sve to tako jednostavno i kako sve to izgleda iz njegove perspektive.

"Ne znam još uvijek kako ćemo izgledati, nije stvar u tome da svi igraju 22-23 minuta, zavisi od toga koliko dugo jedan igrač može da bude na terenu i da igra u punom intenzitetu. Neko će možda moći 25, neko 12 minuta, ako si u stanju da pružiš maksimum tokom 12 minuta, igraćeš tako. Nije to nikakva 'komunistička raspodjela minutaže'. U smislu da svi moraju da imaju isti broj minuta, poenta je da na terenu budu igrači koji su spremni da pruže maksimum, da se smanji rizik od povrede i da se izvuče maksimum", jasan je Navaro.

Kako izgleda sastav Zvezde za novu sezonu?

Nikola Kalinić će biti u stručnom štabu, ne na terenu, a Crvena zvezda je skoro pa kompletirala roster za predstojeću sezonu. Miloš Teodosić, Milan Tomić i ljudi iz kluba će donijeti odluku oko toga da li je potrebno još igrača ili ne.

Ovako izgleda trenutno tim Zvezde za novu sezonu:

  • Kris Džouns
  • Stefan Miljenović
  • Nik Vejler-Bab
  • Džared Batler
  • Tajson Karter
  • Nikola Đurišić
  • Andrej Bjelić
  • David Kramer
  • Aleksej Nedeljković
  • Dejan Davidovac
  • Ognjen Dobrić
  • Džordan Nvora
  • Semi Odželej
  • Čima Moneke
  • Džonatan Motli
  • Ebuka Izundu
  • Patrik Boldvin junior
  • Vojin Medarević

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Ibon Navaro Miloš Teodosić

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