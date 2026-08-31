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"Kod mene nema komunističke podjele": Ibon Navaro najavio kako će igrati Zvezda

"Kod mene nema komunističke podjele": Ibon Navaro najavio kako će igrati Zvezda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je o raspodjeli minutaže košarkašima Zvezde u njegovom sistemu

Ibon Navaro kako će izgledati Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro okuplja ekipu u Beogradu i najavljuje da neće biti "zakucane" minutaže za bilo koga. Nazvao je to "komunističkom" minutažom.

"Još uvijek ne znam kako ćemo izgledati. Ali zapravo nije stvar u tome da svi igraju 22 ili 23 minuta. Sve zavisi od toga koliko dugo igrač može da bude na parketu u punom intenzitetu. Neki igrači će moći da igraju 25 minuta, a neki 12. Možda će među njima biti i zvijezde ekipe, ali ako su u stanju da pruže maksimum samo 12 minuta, igraće 12 minuta. Nije to nikakva 'komunistička raspodjela minuta', u smislu da svi moraju da imaju isti broj minuta. Poenta je da prioritet budu igrači koji su spremni da daju maksimum na terenu, da smanjimo rizik od povreda i da, na kraju, izvučemo maksimum za tim u cjelini", rekao je Navaro, a prenio "Meridian sport".

Zvezda se u ovom trenutku sprema bez šestorice igrača, a prvu "otvorenu" prijateljsku utakmicu igraće u petak protiv Armanija (18.30) na Kritu.

“Za sada nam, svakako, nedostaje šest igrača, ali smo zadovoljni energijom i koncentracijom koju momci pokazuju. Još uvijek gradimo ekipu. U ovom trenutku najvažnije je da usvojimo dobre navike, izbjegnemo povrede i da igrači iz dana u dan podižu nivo forme. Nadamo se da ćemo što prije imati sve igrače na raspolaganju kako bismo mogli da nastavimo da radimo i izgradimo ono što želimo za ovu važnu sezonu", kazao je Navaro.

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govorio je i o priključenju klupske legende Nikole Kalinića stručnom štabu.

"Ovo mu je prvo iskustvo u ulozi trenera, tako da, naravno, ne može da nam donese trenersko iskustvo. Ali ono što ima jeste veoma svježe iskustvo profesionalnog igrača, koje nam pruža mnogo korisnih informacija. Takođe nam daje povratne informacije o nekim stvarima koje pokušavamo da uvedemo u ekipu i način igre. Njegovo uključivanje u stručni štab nam je veoma korisno."

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Tagovi

KK Crvena zvezda Ibon Navaro

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