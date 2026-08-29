Vildoza sve blokirao i obrisao zbog Partizana: Otkrio šta je pravi razlog povratka u Beograd

Argentinac Luka Vildoza iznio je prve utiske sa priprema Partizana i otkrio kako se nosi sa komentarima i kritikama na društvenim mrežama.

Izvor: BC Partizan TV/Youtube/Printscreen

Argentinac Luka Vildoza otkrio je kako nosi sa pritiskom poslije potpisa za KK Partizan. Lako je iskusni bek prešao u crno-bijeli tabor, već na stadionu u Humskoj je imao susret sa Grobarima, ali će mu neuporedivo biti teže kada bude morao da izađe pred navijače Crvene zvezde. U ovom momentu o tome ne razmišlja, već je fokusiran na izazove sa novim timom i brigu u porodici zbog koje je i prihvatio ponudu Partizana.

Zadovoljan je dosadašnjim dijelom priprema i dopala mu se uloga koju mu je namijenio trener Đoan Penjaroja.

"Osjećam se veoma dobro, uzbuđen sam zbog nove sezone. Srećan sam zbog odluke koju sam donio i zbog načina na koji sam se povezao sa trenerom i timom. Veoma sam uzbuđen zbog onog što slijedi", rekao je Vildoza za KK Partizan TV.

Stigao je u Beograd tri nedjelje prije zvaničnog starta priprema, pa je imao priliku da bolje upozna saigrače i osoblje kluba.

Izvor: MN PRESS

"Utisci su veoma dobri, svi su bili jako ljubazni prema meni. Stvarno su mi svi pomogli, od pronalaženja stana do terena za trening. Želio sam da budem u Beogradu posebno zbog moje žene i djeteta, želio sam da moje dijete raste okruženo porodicom. Zaista sam srećan što sam opet u Beogradu."

Koji su njegovi personalni i ciljevi sa timom? "Mislim da moramo dosta da radimo, imamo mnogo novih igrača, zaista je teško prilagoditi se Evroligi. Svakako mislim da imamo kvalitet i talenat i ako pronađemo timsku hemiju, mislim da možemo da uradimo dobre stvari. Ali, sve kreće od početka i napornog rada kako bismo bili spremni da predstavljamo dres i klub na dobar način."

Kako mu se dopada uloga koju mu je namijenio Penjaroja? "Osjećam se prijatno na terenu da igram sa plejmejkerom pored sebe, znajući da neko može da iznese loptu i ja mogu da igram na boku. Uzbuđen sam da igram pored Pajole i Karlika, kao i ostalih momaka. Mislim da možemo da igramo nisku postavu, ali vidjećemo... Moramo da radimo, Karlik još uvijek nije ovdje, pa ne možemo da radimo na tome još uvijek, ali ostali su tu."

Ponovo će sarađivati sa Alesandrom Pajolom sa kojim je dijelio svlačionicu u Virtusu.

"Mislim da dobro razumijem Pajolu, prošle godine je bilo dosta utakmica koje smo odigrali zajedno i lijepo je igrati sa nekim ko igra sa karakterom i strašću kao Pajola. Način na koji organizuje odbranu i napad, zaista je jako dobro dijeliti teren sa takvim igračima. Osjećam se jako komforno na terenu sa njim, vidjećemo kako će trener da nas spoji."

Vidi opis Vildoza sve blokirao i obrisao zbog Partizana: Otkrio šta je pravi razlog povratka u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Norberto Maccagno/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Vildoza blokirao sve, ne pominje Zvezdu

"Uvijek je dobro imati navijače kakve imamo ovdje. Ovo ovdje je jako posebno jer dolazim iz Grčke, navikao sam na strast koju imaju navijači, ali s druge strane moraš da daš 100 odsto i da predstavljaš dres na pravi način, da uložiš trud, najviše što možeš, da se žrtvuješ svakog dana i zbog toga sam ovdje i ne očekujem ništa manje od ovog tima."

Upitan je o prvom kontaktu sa navijačima Partizana? Priznao je da su mu društvene mreže stvarale dodatni pritisak, pa je sve blokirao. Ovdje je vjerovatno mislio i na one nepoželjne iz protivničkog tabora.

"Vidio sam neke slike, da budem iskren, ali sam obrisao. Ne mogu da primam nikakve poruke, ne mogu da primam nikakve tagove. Tako da je to bio moj način kada sam potpisao ovdje. To što ne mogu da budem u medijima je zaista opuštajuće, ovdje sam da predstavljam tim na najbolji mogući način na koji mogu i da budem sa svojom porodicom, da uživam sa svojom bebom i to je sve što želim", zaključio je Vildoza.