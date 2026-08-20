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Ožegović bez dlake na jeziku o Vildozi: "Njemu je svejedno da li igra u Zvezdi ili Partizanu"

Ožegović bez dlake na jeziku o Vildozi: "Njemu je svejedno da li igra u Zvezdi ili Partizanu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler Partizana Ognjen Ožegović govorio je o rivalstvu "vječitih", a onda je objasnio kako je moguće da jedan igrač obuče dres oba beogradska kluba

Ognjen Ožegović o Luki Vildozi Izvor: MN PRESS

Nije praksa da jedan igrač igra u oba beogradska kluba - Crvenoj zvezdi i Partizanu - pa prisustvovali smo takvim situacijama. Jedna od njih nedavno se dogodila kad je Luka Vildoza postao košarkaš kluba iz Humske, dok je prethodno nosio dres tima sa Malog Kalemegdana, ali i Panatinaikosa i Olimpijakosa. Postoji logično objašnjenje, makar prema riječima Ognjena Ožegovića (32): "Stranci nemaju te emocije."

Ožegović je jedan od rijetkih koji je nosio dres oba beogradska kluba, a sad je igrač Levadijakosa pokušao da objasni zbog čega njegova pozicija i pozicija Luke Vildoze nisu iste.

"Sa Vildozom je drugačija situacija nego sa mnom, zato što je on stranac. Ja sam odrastao u Crvenoj zvezdi, ali od malih nogu sam bio navijač Partizana. Životni san mi je bio da jednom zaigram za Partizan, što sam i ostvario. On prosto nema te emocije, njemu je svejedno da li igra u Zvezdi, Partizanu, Olimpijakosu ili Panatinaikosu. Bitno mu je da odradi posao i dobije platu. Svega toga su svjesni i navijači. On može u prve tri utakmice da odigra dobro i stekne podršku navijača, ali isto tako i da odigra prve tri loše, pa da budu komentari: 'Vrati se odakle si došao.' Svakako, mislim da neće biti problema", rekao je u razgovoru za Mozzart Sport.

Kad su u pitanju očekivanja za narednu sezonu, kao navijač Partizana Ožegović je bio vrlo skeptičan.

Izvor: MN PRESS

"Pratim. Mislim da smo kasno doveli igrače i da je roster znatno slabiji nego prošle sezone. Gledam i šta drugi klubovi rade, šta dovode Žalgiris, Panatinaikos, Olimpijakos, pa i Crvena zvezda... U Zvezdinom slučaju možda nije to toliko medijski propraćeno, ali sva ta pojačanja su bili nosioci u svojim ekipama. Partizan nije doveo igrače na tom nivou... Kao navijač Partizana, nadam se najboljim rezultatima i pobjedama na svakom meču, ali nisam pozitivan. Trener Đoan Penjaroja je perspektivan, ali u ovom trenutku ekipi treba veće iskustvo. Dijelim mišljenje sa većinom navijača da trenutna ekipa nije dovoljno dobra za velike rezultate u Evroligi", zaključio je fudbaler iz Gradiške.

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Tagovi

Luka Vildoza KK Partizan KK Crvena zvezda Ognjen Ožegović

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