"Bio sam kolateralna šteta u Zvezdi": Mladenović otkrio kako je sklonjen iz tima, želi da se ovo čuje

Iskusni srpski fudbaler Filip Mladenović želio je da razjasni situaciju oko tužbe Crvene zvezde kada je napustio taj klub 2013. godine.

Izvor: MN PRESS

Ima potpisan ugovor do kraja zime sa Lučancima i ne krije da nije planirao da se vrati u domovinu. Ukoliko stigne odgovarajuća ponuda, mogao bi ponovo put inostranstva gdje je nosio dresove BATE Borisova, Kelna, Standarda, Legije, Panatinaikosa i na kraju Karagumruka.

"Slučajno sam se vratio u srpski fudbal, mislim da je to najbolji opis. Nisu se desile neke stvari koje sam očekivao, a prelazni rok se bližio kraju. Kako sam početkom septembra bio bez kluba, a nisam želio da pauziram do zime, došlo je do dogovora sa Mladosti iz Lučana. Znam se sa Neškom Milovanovićem dugo, bio mi je trener kada sam debitovao u Borcu, i preko zajedničkih prijatelja je uspostavljen kontakt. Mislim da ni on nije očekivao da ću se vratiti, baš kao ni ja, ali eto desilo se. Nisam htio da imam prazan hod u karijeri, a ujedno sam vidio šansu da pomognem Mladosti da ostvari što bolji rezultat", rekao je iskusni as i dodao:

Izvor: Profimedia

"Dogovor je da sam tu do zime, pa ćemo vidjeti za dalje šta i kako. Moja želja je bila da ostanem u Atini, jer sam tamo proveo tri lijepe godine, i nekako smo se svi porodično navikli na život u Grčkoj… Potom je bila i neka ponuda iz Portugala, ugovor na dvije godine, ali i tu se svašta izdešavalo, kao i uvijek kada je prelazni rok u fudbalu. I dalje mi je prioritet inostranstvo, ali nemam potrebu da idem bilo gdje, već želim da to bude respektabilan nivo fudbala. Tokom ljeta se nije desilo, ali vidjećemo na zimu”, počeo je Mladenović razgovor za Meridian sport i osvrnuo se na prošlo proljeće koje je proveo u Turskoj.

"U Zvezdi sam sklonjen bez razloga"

Podsjetio se perioda na Marakani, gdje je proveo jednu sezonu, ali rastanak nije bio onakav kakav je očekivao. Ispunio je dječački san da zaigra za crveno-bijele, međutim, nerado se sjeća dešavanja kada je morao da tuži klub...

"Za mene su uvijek snovi bili - Zvezda i reprezentacija, a ja sam to već sa 19 godina ispunio. Često se priča o tome kako sam otišao iz Zvezde, pa eto i to da objasnim. Krivo mi je, ali to je bukvalno bio jedini način. Tada sam kod Rikarda Sa Pinta igrao, a tokom ljeta se promijenio trener i bila je ponuda za mene koju je klub odbio zbog toga što nisu bili zadovoljni obeštećenjem. Zatim se dešava da, ne samo da ne igram, već me i sklanjaju skroz. I dan-danas ne znam tačno zbog čega se sve to dešavalo, ali mislim da su nefudbalski razlozi. Bio sam totalno šikaniran i sklonjen, a nisu htjeli da me prodaju. Tada je došla i ta tužba, ali važno mi je da se zna da nisam otišao zbog novca i dugovanja, već zbog nekih privatnih interesa drugih ljudi. Bukvalno se u klubu nije znalo ko šta radi. Poslije Sa Pinto dolazi u Standard i sklanja me bez razgovora bukvalno. Dakle, sve je to povezano, pa ko razumije shvatiće. Bio sam kolateralna šteta, ali sam uspio da se izvučem poslije toga i napravim karijeru. U tome mi je BATE Borisov dosta pomogao", iskren je Mladenović.

Bio je to dio generacije koja je pod vođstvom Roberta Prosinečkog imala nevjerovatnu podršku navijača i tih dana se rado sjeća.

"Robi me je doveo u Zvezdu, insistirao na tome da dođem. Velika se energija tada osjećala, jer je došlo nas pet, šest iz mlade reprezentacije i odmah smo napravili bum. Klub u nikad goroj situaciji, a stadion pun i kad igramo Superligu. Sjećam se prve utakmice kada sam došao – Spartak, a na Marakani više od 40 hiljada ljudi. Tolika je gužva bila da su ljudi i na poluvremenu ulazili da gledaju utakmicu. Često gledam te snimke, evo baš skoro sam se prisjećao tih lijepih dana. Bila je to ozbiljna podrška za nas mlade, ali i mi smo znali to da vratimo publici. Tri puta smo tog proljeća pobijedili Partizan, osvojili potom i kup protiv Borca. Nismo uspjeli titulu, ali eto, navijači su nešto prepoznali u nama i drago mi je zbog toga."

Vidi opis "Bio sam kolateralna šteta u Zvezdi": Mladenović otkrio kako je sklonjen iz tima, želi da se ovo čuje FUDBAL - POLUFINALE KUPA SRBIJE - FILIP MLADENOVIC, fudbaler Crvene zvezde, na utakmici protiv Partizana, i NIKOLA AKSENTIJEVIC. Beograd, 11.04.2012. photo:N.Parausic Filip Mladenović - kreator najlepšeg poteza na meču, golčine sa 30 metara! Filip Mladenović bio je jedan od trojice debitanata u startnoj postavi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: (MN Press) Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Mladenović je otkrio da ga je Crvena zvezda zvala u nekoliko navrata da se vrati, ali kockice se nisu poklopile.

"Bilo je priče da se vratim u Zvezdu u par navrata. Međutim, ni u jednom momentu nisam bio spreman na to. Igrao sam standardno u inostranstvu i imao neke drugačije ambicije. Ne mogu da se sjetim kada smo tačno razgovarali, mislim dok sam bio u Poljskoj. Pitaju me ljudi i da li mi je žao što se nisam vratio sada kada Zvezda redovno igra Evropu i ima uspjehe, ali iskreno – nije. Ja sam svoj san sa Zvezdom davno ostvario, i jedino za čim žalim je ta titula. Doduše, i nju sam osvojio, jer sam odigrao tri, četiri utakmice te sezone kada je Slaviša Stojanović bio trener, i kada se sve to sa mojim odlaskom dešavalo. Meni je Zvezda mnogo pomogla što se tiče dalje karijere, jer sam tu naučio šta je pritisak. Imao sam 19 godina i prolazio sve to, bila je i ta nemaština, a opet si morao da pobijediš svaku utakmicu. Mnogo lijepih i onih manje lijepih stvari sam prošao na Marakani kao vrlo mlad i to me je očeličilo. Srećan sam što sam uopšte bio u Zvezdi, jer kao što rekoh – to je oduvijek bio moj dječački san što se tiče klubova. Zvezdi želim da svake sezone igra Ligu šampiona jer po renomeu to zaslužuje. Najveći klub, ne samo na ovim prostorima, već i jedan od pravih evropskih velikana", jasan je srpski fudbaler.