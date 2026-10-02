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Loše vijesti iz Amerike: Povrijedio se Tristan Vukčević

Loše vijesti iz Amerike: Povrijedio se Tristan Vukčević

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Tristan Vukčević propustiće početak sezone u NBA ligi.

Tristan Vukčević propustiće početak sezone u NBA ligi Izvor: Greg Fiume / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Tristan Vukčević propustio je junski i avgustovski prozor kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a sada stižu loše vijesti iz Amerike. Član Vašington Vizardsa doživio je povredu i propustiće kompletne pripreme i start sezone u NBA ligi.

U pitanju je povreda kuka i pauziraće najmanje mjesec dana, kada će njegovo stanje ponovo biti procijenjeno. Vukčević iza sebe ima solidnu sezonu. Izborio se za jasno definisanu ulogu, odigrao je 49 mečeva i 12 puta bio starter i prosječno bilježio devet poena, tri skoka i 1,1 asistenciju, uz procenat šuta za tri poena od 34,7%.

Ove godine mu je zagarantovana zarada od 3.000.000 dolara, uz opciju tima za dodatnih 3.000.000 dolara za sezonu 2027/28.

Kada se oporavi, Vukčevića očekuje velika borba za minutažu. Vašington je pojačao konkurenciju u reketu, što znači da će on zauzeti niže mjesto u rotaciji, iza ključnih igrača kao što su Aleks Sar, Entoni Dejvis i Deandre Ejton.

Perspektivni Srbin je debitovao za Vašington pred kraj sezone 2023/24, nekoliko mjeseci nakon što je izabran kao 42. pik na draftu. Prethodno je igrao za Real Madrid i Partizan, gdje je proveo dvije sezone.

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Tagovi

Tristan Vukčević NBA liga

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