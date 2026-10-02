Njemačka je dominirala protiv Srbije i stvorila joj sijaset šansi, ali samo dvije je pretvorila u golove. Zbog toga u Hrvatskoj srpsku reprezentaciju porede sa Kurasaoom koji je prije nekoliko mjeseci "popio" sedam golova od Nijemaca.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Njemačka je pobijedila Srbiju 2:0 (1:0) i tako je "orlovima" zadala još jedan bolan poraz u Ligi nacija. To je već treći u posljednjih sedam dana za fudbalere Srbije, a peti uzastopni u svim takmičenjima - tako da atmosfera oko državnog tima nije ni blizu dobra kako se očekivalo po dolasku Veljka Paunovića za selektora.

I dok Paunović pokušava da podigne moral svojih fudbalera, pričajući da se radi o procesu koji je dugotrajan i zbog koga u Srbiji moraju da budu strpljivi, utisak je da se igra i rezultati ne popravljaju - zbog čega i u komšijskoj Hrvatskoj likuju.

Šta Hrvati pišu o porazu Srbije?

Vidi opis "Njemačka razbila Srbiju kao Kurasao": I u Hrvatskoj se naslađuju debaklom srpskih fudbalera Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Njemačka razbila Srbiju kao Kurasao, pogledajte statistiku", piše najčitaniji hrvatski portal "Indeks" koji je s nevjericom ispratio meč u Minhenu, na kome je Srbija bila potpuno nemoćna protiv novog tima Jirgena Klopa, baš kao što je to prije nekoliko mjeseci bio omaleni Kurasao na Svjetskom prvenstvu (7:1).

"Njemačka je potpuno nadigrala Srbiju, a konačnih 2:0 zapravo vrlo malo govori o tome koliko je utakmica bila jednostrana. Nijemci su imali čak 74 odsto posjeda lopte i uputili 32 udarca ka srpskom golu, dok je Srbija tokom trajanja cijelog meča šutirala samo jednom. Od 32 njemačka pokušaja, osam je išlo u okvir gola, dok je Srbija i svoj jedini udarac uspjela da pošalje u okvir", navodi se u tekstu.

"Srbija kao Kurasao"

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Analizirajući statistiku sa utakmice, autor sa hrvatskog portala zaključuje da je Srbija srećna što je izgubila sa samo dva gola razlike u Minhenu: "Dominacija je bila jednako velika i u ostalim segmentima. Njemačka je izvela 12 kornera, Srbija samo jedan, a domaćin je stvorio šest velikih prilika naspram jedne srpske. Posebno dobro razliku oslikava broj tačnih dodavanja. Njemačka ih je imala čak 672, a Srbija samo 187. Sofascore je Nijemcima za timsku izvedbu dao prosječnu ocjenu 8,40, dok je Srbija ostala na 6,93", navodi se.

"Po načinu na koji je Njemačka pritisnula protivnika duboko na njegovoj polovini i praktično mu nije dozvoljavala da izađe, utakmica je podsjetila na susret protiv Kurasaa na Svjetskom prvenstvu. Statistički je njemačka kontrola protiv Srbije u nekim segmentima bila čak i izraženija, ali ključna razlika bila je realizacija. Protiv Kurasaa Nijemci su veliki broj prilika pretvorili u golove, dok su protiv Srbije iz 32 udarca uspjeli da postignu samo dva", zaključak je "Indeksa".

Podsjetimo, Srbija je poslije tri poraza posljednja u svojoj grupi "A" Lige nacija, dok u nedjelju igra protiv Holandije.