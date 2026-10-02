Saša Zverev: "Jasno vam je da bi Đoković mijenjao pravila jer stari"

Njemački teniser Aleksandar Zverev glasno se usprotivio prijedlogu Novaka Đokovića.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Drugi teniser svijeta Aleksandar Zverev kritikovao je prijedlog Novaka Đokovića o skraćivanju teniskih mečeva i igranju grend slemova na dva dobijena seta. Nijemac kaže da srpski as želi da mijenja pravila sada kada stari, dok prije 15 godina nije imao slične ideje.

U bijelom sportu se stvorila polarizacija oko ovog pitanja, ali sve ide u tom smjeru da će moderni tenis pretrpjeti velike promjene u budućnosti. Možda Novak neće biti na ATP turu, ali gotovo sigurno će čelnici ovog sporta morati da porade na pitanju popularizacije i atraktivnosti.

"Mislim da je osvajanje grend slem turnira jedna od najtežih stvari u sportu, upravo zato što igramo na tri dobijena seta. U suprotnom, mogli bismo jednostavno da igramo turnire iz serije Masters 1000 i dodamo još četiri takva u kalendar. Grend slem je drugačiji jer igramo na tri dobijena seta; to je tradicija i dio onoga čime se bavimo. To donekle objašnjava i način na koji treniramo, posebno kada je riječ o fizičkoj pripremi. Takođe, ne slažem se sa svim tim pričama o dužini pažnje i slično, jer je Australijan open upravo ove godine zabilježio rekordne brojke", rekao je dvostruki grend slem šampion.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nijemac kaže da su svi veliki turniri obarali rekorde posjećenosti i gledanosti i zbog toga ne vidi razlog za tako radikalnim promjenama.

"I US open je ove godine imao rekordne pokazatelje. Zaista se ne slažem sa tim mišljenjem, jer smatram da tenis doživljava pravi procvat. Ne poznajem nijednog igrača koji bi želio da igra na dva dobijena seta", kaže Zverev uz direktnu poruku Novaku:

"Da, možda bi Novak sada želio da igra na dva dobijena seta jer stari. Ali mislim da bi, da ste ga pitali prije deset ili 15 godina, sigurno rekao ne. To je tradicija. To je najteža stvar za osvojiti u našem sportu upravo zato što igramo na tri dobijena seta. Fizički gledano, to je jedan od najvećih izazova kroz koje možete proći. I ne, nisam za to da se to mijenja", jasan je Aleksandar Zverev.

Šta je rekao Đoković?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena je među prvima zastupao ovaj stav, ali se našao na meti kritika kolega i teniske javnosti. Kako stvari stoje, nismo daleko od revolucionarnih promjena.

"Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Smatram da bi set trebalo da se igra do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila ’prednost’ pri rezultatu 40:40", rekao je Novak početkom avgusta i dodao:

"Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve."