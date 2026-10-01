logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prajm tajm" za Đokovića: Određeno kada će opet na teren u Pekingu

"Prajm tajm" za Đokovića: Određeno kada će opet na teren u Pekingu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Organizatori turnira u Pekingu odredili najbolji mogući termin za Novaka Đokovića.

Novak Đoković igra u petak od 14.30 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković pobjedom je startovao na turniru u Pekingu, mada je imao opet zdravstvenih problema koji su produžili meč, tako da ćemo ga gledati u 2. kolu. Neće igrati protiv Fransiska Serundola, kako se očekivalo, nego je veliko iznenađenje napravio Bu Junčkaokete, domaći teniser.

Organizatori su odredili termin koji će pogodovati i navijačima iz Kine, ali i iz našeg regiona, tako da ćemo u idealnom terminu opet moći da uživamo u tenisu najboljeg svih vremena.

Kad igra Novak Đoković?

Meč između Novaka Đokovića i Bu Junčkaoketea zakazan je za petak od 14.30 po centralnoevropskom vremenu, odnosno biće to "prajm tajm" - večernji termin u Pekingu (20.30).

Prije njih na istom terenu gledaćemo duel Arine Sabalenke i Renate Zarazue, gdje će srpski as sigurno navijati za Bjeloruskinju.

Šta je rekao Đoković?

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

U prvom kolu, Novak Đoković je bio bolji od Boržeša, a meč protiv Bua (104. na svijetu) biće inače njihov prvi međusobni susret za koji će srpski as probati da uhvati formu:

"Moj rezultat je ovdje besprijekoran, nisam igrao 11 godina, ali postoji razlog zašto volim da igram u Kini. Način na koji se ponašaju prema meni, način na koji me podržavaju, osjećam se zaista kao kod kuće. Iskreno, nisam očekivao punu kuću za prvi meč, 15.000 ljudi. Još uvijek sam iznenađen u ovim godinama poslije toliko mečeva u životu, prijatno, tako da ću dati sve od sebe da uzvratim ljubav i strast koju su donosili ovom turniru i meni", jasan je bio Novak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC