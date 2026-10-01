Nikola Grbić i igrači dobili milione zlota: Država i sponzori "odriješili kesu" zbog zlata

Nikola Grbić i poljska odbojkaška reprezentacija dobijaju nagradu od 3 miliona zlota za uspjehe na evropskoj sceni. Saznajte više o ovom postignuću.

Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Poljske dominira već godinama evropskom i svjetskom odbojkom, a najveći razlog je Nikola Grbić koji je podigao njihov državni tim na jedan viši nivo. Od dolaska slavnog srpskog igrača i trenera, Poljska je osvojila deset medalja na isto toliko turnira, od kojih je posljednja zlatna sa Evropskog prvenstva u Italiji.

Tamo je Poljska demonstrirala silu, još jednom je pokazala da joj u Evropi niko nije ni ravan, a zbog toga će država i sponzori bogato nagraditi njihove odbojkaše i stručni štab na čelu sa Nikolom Grbićem.

Koliko su Poljaci nagradili Grbića i odbojkaše?

Odbojkaška reprezentacija Poljske dobiće dodatnu nagradu od oko 220 hiljada evra (1.000.000 zlota). O toj nagradi odlučila je kompanija "Polsat Plus", jedan od glavnih sponzora reprezentacije. Taj novac biće podijeljen igračima i stručnom štabu, kao zahvalnica za uspjehe koje bilježe već godinama.

"Ovaj tim godinama daje Poljacima mnogo više od sportskih rezultata. Daje im ponos, emocije i osjećaj zajedništva. Odbrana titule prvaka Evrope ogromno je dostignuće, zato želimo da na poseban način zahvalimo igračima i cijelom stručnom štabu na njihovom napornom radu, odlučnosti i srcu koje su ostavili na terenu. Nagrada je izraz našeg priznanja i ponosa što već toliko godina možemo da budemo dio istorije poljske odbojke", rekao je Piotr Žak, prvi čovjek ove grupacije koja već 30 godina podržava poljsku odbojku.

Takođe, tu je još jedna finansijska nagrada za reprezentaciju Poljske. Prethodno je Poljski odbojkaški savez (PZPS) dobio oko 450 hiljada evra evra (oko 2.000.000 zlota) od Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), koji će biti podijeljeni. Uz to, svakom osvajaču zlatne medalje pripada i oko pet hiljada evra (23.020,74 zlota) bruto na ime državne nagrade.

Dakle, ukupno oko tri miliona zlota će biti podeljeno odbojkašima i stručnom štabu Poljske za osvajanje zlatne evropske medalje, desete od kada je Grbić selektor.

Koliku platu ima Nikola Grbić?

Prema podacima "Sport.pl", Nikola Grbić ima višegodišnji ugovor sa Poljacima koji će trajati tako najmanje do kraja ovog olimpijskog ciklusa, kada očekuju da budu i krunisani kao olimpijski prvaci. Grbić zarađuje 130 hiljada evra godišnje, s tim da treba vjerovati da je u pitanju iznos bez bonusa za osvajanje medalja.

Ono što je zanimljivo je da je Grbić, prije dolaska u reprezentaciju Poljske, zarađivao više kao trener Peruđe. Navodno, tamo je imao 170 hiljada evra godišnje.

Grbić je inače dugo pregovarao sa Odbojkaškim savezom Poljske. Tamo je bio izuzetno poznat jer je 2022. godine sa Zaksom (klub iz Poljske), osvojio je Ligu šampiona, pa je bio svjestan koliko su bijelo-crveni zainteresovani za njegove usluge, posebno kad je otpušten Vital Hejnen poslije Tokija. Tada je, navodno, dobio dva puta više novca od Belgijanca.

Šta je Grbić sve osvojio?

Nekadašnji selektor Srbije Nikola Grbić, koga smo se odrekli 2019. godine poslije tri medalje, osvojio je sada već deseto odličje sa bijelo-crvenima. Imaju dva zlata sa EP (2023. i sada 2026. godine), kao i tri zlata iz Lige nacija (i dve bronze), pa srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

A ugovor nije ni blizu kraja, planiraju da još godinama dominiraju sa njim na klupi, svjesni da je preporodio njihovu odbojku, još od kada je sa Zaksom osvojio Ligu šampiona.