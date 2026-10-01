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Haos oko Žofrija Lovernja: Toni Parker obećavao silne milione, a dužan zemljaku

Haos oko Žofrija Lovernja: Toni Parker obećavao silne milione, a dužan zemljaku

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Toni Parker se suočava s finansijskim problemima pošto je Lovernj aktivirao BAT zbog neisplaćenih plata.

Asvel dužan Žofriju Lovernju aktiviran BAT Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Asvel je dobio zabranu registrovanja igrača zbog dugovanja koje ima prema bivšem reprezentativcu Francuske Žofriju Lovernju, kapitenu Partizana. Prema pisanju "Jurohupsa", Lovernj je aktivirao takozvani BAT, pošto mu bivši poslodavac nije isplatio kompletna dugovanja.

U pitanju je iznos od 300 hiljada evra i dvije rate dugovanja nisu legle na račun Žofrija Lovernja, zbog čega je odlučio da potraži pomoć kod disciplinskih organa koji su odmah kaznili Asvel i zabranili mu da registruje pojačanja.

Francuski klub se za sada nije oglašavao na ovu temu, ali znamo da ima finansijske probleme pošto je morao da "skreše" budžet za ovu sezonu. Toni Parker je zbog toga potpuno promijenio plan i igrački kadar nije onakav kakvom se nadao, a usput je "zaboravio" i da plati igrače koji su prethodno igrali kod njega.

Toni Parker izgubio sponzore

Vlasnik i trener Asvela Toni Parker obećao je pred početak ove sezone da će budžet kluba biti 59 miliona evra, da će dovesti više skupocjenih pojačanja, na čemu je i počeo da radi, međutim sve je palo u vodu i prije nego što je odigrana prva zvanična utakmica. Asvel nije obezbijedio pomenuti novac, na kraju je skrpio tek 24 miliona evra za budžet, tako da se već sada priča da je to propali projekat.

"Projekat će biti realizovan. Nažalost, odložen je za godinu dana, ali razumijem razočaranje ljudi", naglasio je slavni francuski košarkaš pred novu sezonu, rekao je Toni Parker koji prvo mora da plati dužnicima.

Lovernj je inače tri posljednje sezone igrao za Asvel, a u sezoni 2024/25 nastupio je na 19 utakmica uz prosjek od 11,9 poena, 4,9 skokova i 1,1 asistenciju. Ipak, povrede ga muče posljednjih nekoliko godina i zato manje igra, tako da ga ove sezone nismo još vidjeli u dresu Partizana.

Tagovi

Asvel Žofri Lovernj

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