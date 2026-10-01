Uroš Tripković analizira novu sezonu Partizana i ističe timsku hemiju kao ključ uspjeha u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je odlično ušao u novu sezonu i startovao je sa dvije pobjede u Evroligi (Olimpija Milano i Pariz), a priliku da ode na 3-0 imaće već u petak na gostovanju Bajernu iz Minhena. Ono što je primjetno je da je hemija u ekipi fantastična, daleko bolja nego što je to bio slučaj na početku prethodne sezone, kada je Željko Obradović muku mučio sa strancima, a onda je dolaskom Đoana Penjaroje za trenera počela čistka.

To je shvatio i bivši košarkaš Partizana Uroš Tripković koji je primijetio da je sada energija potpuno drugačija i da se to prenijelo i na rezultate, ističući da je najodgovorniji za ove uspjehe - Karlik Džouns.

Šta je drugačije u ovom Partizanu?

Vidi opis Uroš Tripković: "Imali smo klanove u Partizanu, ovo je druga priča" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Tripković je istakao da mu se dopao timski duh, kao i "podijeljene uloge" kod trenera Đoana Penjaroje što kao bivši košarkaš i te kako može da primijeti: "Mi koji smo igrali košarku vidimo i nešto što promakne običnim gledaocima", rekao je Tripković za "Danas".

Na šta misli Tripković? Uporedio je to i sa Zvezdom: "To su neke gestikulacije pojedinaca koje najbolje mogu da pokažu kakva je atmosfera u ekipi. Protiv Pariza nisam vidio nijednu reakciju koja bi dovela u sumnju zajedništvo novog tima. Primijetio sam, recimo, da je u meču Crvene zvezde i Žalgirisa Džordan Nvora prilikom jedne izmjene vrtio glavom i odmahivao rukom i to mi je jasan znak da u timu ne funkcioniše sve na način na koji bi trebalo. To je problem u najavi."

Osvrnuo se i na prošlu sezonu Partizana: "Imali smo fizički dominantniji tim, vjerovatno i kvalitetnije igrače na papiru, ali sistem nije funkcionisao. Nije bitno da u ekipi imaš 12 najboljih igrača, već one koji imaju želju da se uklope i ispoštuju trenerove zadatke. Partizan je loše izgledao kada je dominirao lični interes. Nekoliko igrača poput Tajrika Džonsa, Sterlinga Brauna, Džabarija Parkera i Dvejna Vašingtona su vukli na svoju stranu. Stvorili su se sitni klanovi i situacija je izmakla kontroli. Djelovalo je kao da svakom igraču treba posebna lopta. Vidim da se momci sada međusobno hrabre, da se bacaju po terenu i kada drugi pogriješe. Ovaj novi Partizan nema nikakve veze sa Partizanom iz prošle sezone", naglasio je on.

Ko je najbolji igrač Partizana?

Karlik Džouns košarkaš Partizana

Izvor: MN PRESS

Uroš Tripković ne želi da "trči pred rudu", ali već sada ističe da je Amerikanac Karlik Džouns najbolji igrač Partizana: "Sve potiče iz tog timskog duha i dobre atmosfere. Odbrana je stvar volje, lijepo je vidjeti kada igrači “grizu”. Nadam se da će biti još bolje kada se u tim bude vratio Žofri Lovernj, koji će donijeti dodatnu energiju. On zna šta znači nositi dres Partizana i samo će pomoći mlađim saigračima", rekao je Tripković.

"Karlik Džons je najbolji plejmejker Evrolige. On drži ekipu na okupu. Sjajan je bio i Alesandro Pajola, čiji trud je ogroman, a umije da 'stane' na loptu. Luka Vildoza je imao šest ukradenih lopti u Parizu, umije da se postavi u odbrani, kada je protivnik sa ili bez lopte. Nikoga, ipak, ne bih posebno izdvajao jer kolektiv odlično funkcioniše."

Šta dalje za Partizan?

Vidi opis Uroš Tripković: "Imali smo klanove u Partizanu, ovo je druga priča" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Da li bi Partizan mogao da dođe do treće uzastopne pobjede, kakve su mu šanse protiv Bajerna? "To je prilika da se nastavi sa trijumfima. Vjerujem da imamo veću šansu za pobjedu od Bajerna ako budemo nastavili da igramo na način kao do sada. Sezona je dugačka i svako opuštanje bi bilo pogubno. Nadam se da momci neće dići nos, jer nisu klinci. Rano je za neke dugoročne prognoze, Evroliga je maraton, ali odavno nismo imali ovako lijepu šansu da sezonu usmjerimo onako kako žele navijači Partizana", rekao je Tripković i istakao da navijači treba da budu strpljivi sa Itanom Tompsonom.

"Polako, tek je stigao u evropsku košarku i potrebno mu je vrijeme da se privikne. Bilo je mnogo primjera da ljudi kažu 'vau' kada dođe neki stranac sa zvučnim imenom, a ispostavi se da se nikad ne uklopi u sistem. Ljetos je bilo kritika da nisu dovedeni igrači za ozbiljan rezultat u Evroligi, ali ovaj početak ohrabruje."